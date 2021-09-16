大陸官方的監管大刀近日揮向遊戲業，日前被約談的遊戲業「二哥」網易，準備縮衣節食度過這波寒冬，傳網易已經著手縮減部分遊戲項目，有意在上海與杭州辦公室裁員數十名員工。

網易在8日遭官方約談後，股價連日大跌至今，網易港股15日收盤跌3.74％報128.8港元，近五個交易日有四天收跌，股價較約談前減少逾20港元。

網易美股14日收盤跌4.15％報84.52美元，約談後連五個交易日下跌，股價跌去逾10美元。網易美股15日盤前續跌，截至台北時間20時30分跌約2％。

南華早報引述知情人士報導，在大陸整頓遊戲產業力度愈來愈大的背景下，網易自9月初開始積極行動，陸續縮減部分遊戲項目以及工作室的規模，且告知上海和杭州辦公室工程、設計，以及創意美術等部門共數十名員工，要他們另尋工作或在公司內部轉職。

不可抗力的政策方針料是網易決定縮減遊戲規模的主因，南華早報日前報導，大陸國家新聞出版署已凍結遊戲版號審批，盡管網易等遊戲巨頭研發出新遊戲，也無法得到版號。

報導引述市場調研機構China Skinny董事總經理Mark Tanner說法稱，隨著大陸頒布新法，遊戲公司盈利的機會愈來愈少，所以它們也將採取更保守的經營策略。

大陸國家新聞出版署等多部門在8日約談網易、騰訊等遊戲業巨頭，除要求這些公司遵從防止未成年人沉溺遊戲、遊戲內容規範等相關法規，還提到要防止過度集中與壟斷。

在約談過後，騰訊和網易兩巨頭相繼對旗下重磅遊戲作品採取不同的應對措施，騰訊是將英雄聯盟手遊延後至大陸「十一」假期之後推出，但網易則是硬著頭皮，如期在9日上線哈利波特新款手遊，繼續衝刺開學季、中秋節，以及隨後的「十一」假期商機。

(時報資訊)