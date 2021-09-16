2021年來澳門博弈收入 澳門14日公布，自15日起針對修改博彩法進行公開諮詢，內容涵蓋禁止賭場牌照「轉批給」（俗稱副牌）等重點，為2022年賭場牌照重新競標鋪路。投行分析，諮詢文件指出政策方向，澳門博弈業將面臨更嚴格的資本管制。

受此消息影響，美股上市的美資博弈公司14日股價齊跌，金沙中國母公司金沙集團、永利澳門母公司永利度假村分別收跌9.75％、10.85％。而在港上市的澳門博弈股15日更是集體大跌，金沙中國、永利澳門、美高梅中國、澳博控股、新濠國際發展、銀河娛樂分別收跌20.02％至32.51％不等，這六家公司15日市值共蒸發逾1,300億港元。

香港信報報導，澳門14日宣布，針對修改「娛樂場幸運博彩經營法律制度」（簡稱博彩法）進行公開諮詢，為期45天，修法的諮詢文本提出九項諮詢重點，內容包括賭場牌照數量、賭場牌照期限、加強監管、官方代表進駐博弈公司等。

針對賭場牌照數量，諮詢文本指出，將從「重質」非「重量」方向考慮牌照數量，且應禁止將博弈經營權「轉批給」。至於賭場牌照期限，則要重新檢視目前最長25年的期限，過長及不靈活的期限會減低博弈公司完善服務以吸引新顧客的積極性。

自2020年初以來，受到新冠疫情影響，澳門博弈業收入遭受重創。儘管近幾個月博弈業收入與2020年相比大增，澳門8月博弈收入年增2.34倍至44.42億澳門元，仍遠遜於2019年同期表現（242.62億澳門元）。

目前，澳門只向銀河娛樂、永利澳門、澳博控股旗下公司發放賭場牌照，但上述三家公司經官方許可，將賭場牌照「轉批給」金沙中國、新濠國際發展、美高梅中國旗下公司。因此，澳門有「三正、三副」共六張賭場牌照。

券商中國報導，市場分析，隨著澳門利潤豐厚的賭場牌照將於2022年重新競標，澳門提出修改博彩法的提案可能嚇壞港股市場。六張賭場牌照將於2022年6月到期，屆時所有人都必須重新競標。但是在諮詢文本中，並未說明賭場牌照數量。

摩根士丹利估計，六張賭場牌照數量將維持不變，目前持有副牌的博弈公司將會取得正牌。摩根大通則認為，諮詢文件指出官方直接監督操作、加強問責等方向，令行業未來營運增加不確定因素，預期情況最快要到2022年才會轉趨明朗，先行下調行業投資評級與估值。

(時報資訊)