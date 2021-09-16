中國人民銀行和香港金融管理局15日聯合公告，為促進大陸與香港債券市場發展，香港與大陸債券市場互聯互通合作中的「南向通」，將於24日上線。額度方面，人行表示，每日為200億元等值人民幣（下同），年度總額為5,000億元等值人民幣。

香港與大陸債券市場互聯互通合作「債券通」於2017年7月上線，初期先開通「北向通」，即境外投資者投資於大陸銀行間債券市場。南向通則指大陸機構投資者通過大陸與香港基礎服務機構連接，投資於香港債券市場的機制安排。

人行表示，將根據跨境資金流動形勢，對南向通年度總額度和每日額度進行調整。南向通有利於鞏固香港聯接大陸與世界市場的「橋頭堡」及樞紐地位，助力香港融入國家發展大局，維護香港的長期繁榮穩定。

具體來說，南向通的可投資範圍是在境外發行，並在香港市場交易流通的債券，起步階段先開通現券交易。

參與者方面，大陸投資者暫定為人行2020年度公開市場業務一級交易商中的41家銀行類金融機構（不含非銀行類金融機構與農村金融機構）；合格境內機構投資者（QDII）和人民幣合格境內機構投資者（RQDII）也可以通過南向通展開境外債券投資。

人行要求，參與南向通的QDII、RQDII仍遵守現行管理規定，相關跨境資金淨流出額不納入南向通相關額度使用情況統計；境內投資者不得通過南向通非法套匯。

(時報資訊)