中國人民銀行15日平價等量續作人民幣（下同）6,000億元中期借貸便利（MLF），及100億元逆回購（附買回），實現單日零投放、零回籠。分析表示，面對接下來MLF到期規模偏大，人行此舉穩定月中繳稅、跨季及緩衝地方債發行壓力等，可說是一舉數得，也表明穩健偏寬政策基調依然未變，年內依然存在降準可能性。

路透報導，今年6月，人行等量平價續做MLF後，7月及8月MLF均縮量續做，特別7月降準實施日，人行面對4,000億元MLF到期僅續做1,000億元，8月的7,000億元到期人行僅續做6,000億元。而從8月起，MLF到期壓力攀升，年內各月到期規模均在5,000億元以上，其中11月高達1兆元。

人行貨幣政策司司長孫國峰14日表示，對於財政收支、政府債券發行繳款等因素對流動性產生階段性擾動，人行有充足的工具予以平整，完全可以保持流動性合理充裕。

人行15日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日展開6,000億元MLF操作，操作規模完全對沖本月MLF到期量，利率則連續第17個月持平於2.95％。同時，15日逆回購操作為進入9月後連續11日維持在百億規模，中標利率與此前持平為2.2％，對沖當日到期量。

市場分析指出，近來福建疫情再起，加上恒大集團債務危機發酵引發的憂慮，均對經濟穩增長造成壓力，貨幣政策支持基本面仍需有所作為，而在降息機率不高預期下，面對年內MLF到期壓力增加，降準仍存在可能性。

財通基金固收分析師鄭良海指出，本月稅期、大量MLF到期，加上地方債發行，使得月中資金利率走高，人行此舉一定程度會緩解市場的焦慮。他並表示，8月受疫情影響，經濟數據繼續全面回落，尤其是消費受衝擊較大，當下福建疫情再起，穩增長壓力較大。

興業證券固收分析師羅雨濃指出，7月降準之後，人行穩健偏鬆的態度已十分明確，且現在面臨地方債的供給衝擊，人行等量續做MLF合情合理。針對人行是否降準，羅雨濃認為，降準更有助於穩定金融機構流動性預期，也更有利於降低銀行負債端成本。

(時報資訊)