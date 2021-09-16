美國政商界對中國態度冷暖有別，官方關係波折之際，美國企業界與中國官方共同舉行的「中美金融圓桌會議」在因疫情而擱置一段時間後，據傳於16日再度登場。該會議計畫以視訊方式進行，內容聚焦於中國近期所實施的行業監管整頓措施，以及中美關係等議題。

外媒引述消息人士透露，本次中美金融圓桌會議屬非公開會談，中國與會人員包括中國銀保監會主席郭樹清和中國人民銀行行長易綱，以及曾代表主持中美金融圓桌會議的中國證監會副主席方星海。

美國方面，華爾街投行受邀者包括百仕通行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）、高盛總裁沃爾德倫（John Waldron）和摩根大通資產和財富管理執行長歐朵思（Mary Erdoes）。另有消息指出，摩根士丹利也將派員參與。

美國華爾街許多投行、財富管理及資產管理公司，在中國擴大開放金融市場後趨之若鶩，但中國近期以來從大型網路科技公司開始，對各項行業展開監管行動，再加上中國國家主席習近平宣告要實現「共同富裕」，皆讓美國的投資者感到不安，更有數十億美元規模的潛在利潤面臨風險。

8月底曾有消息指出，中美金融圓桌會議聯席主席桑頓（John Thornton）親赴中國與中國國務院副總理劉鶴和方星海會晤，顯示華爾街商界有意繞道拜登政府，直接與中國高層進行對話。先前中國突然對校外培訓產業進行整頓時，據傳方星海亦曾與主要國際投行進行電話會議，以緩解市場擔憂。

中美金融圓桌會議於2018年9月首次舉行，由巴里克黃金董事長桑頓與中國央行前行長周小川擔任聯席主席，本次會議是雙方繼2020年10月以來，再度以線上形式舉行會議。

(時報資訊)