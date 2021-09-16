中國國家主席習近平和美國總統拜登時隔7個月後，9月10日終於再次通話，然而，中美元首要面對面會談，仍有許多阻力。外媒引述消息人士指出，拜登在上周通話中，邀請習近平進行實體會面，但習近平以先改善中美關係為由加以拒絕。儘管拜登14日親自出面滅火否認，但仍引發各界廣泛關注。

英國金融時報引述消息人士透露，習近平10日應拜登邀請，進行長達90分鐘的通話，拜登在電話中提議以面對面形式舉行「習拜會」的可能性，但遭到習近平婉拒。消息指出，中國要求美方不應採取如此強硬的語氣，並暗示需優先改善兩國關係的基調和氛圍。

拜登隨後於14日出面否認，表示報導並不屬實。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也聲明表示，針對習拜通話內容的相關消息不實，雙方領導人針對雙邊私下溝通的重要性進行討論，並予以尊重。

但路透引述消息人士證實，習近平拒絕拜登實體會面的消息屬實，拜登雖然將面對面的「習拜會」視為與習近平後續接觸的可能性之一，但美方並未預計會立即得到中國的具體回應。另有美國官員透露，習近平婉拒實體會面的部份原因是考量到疫情風險。

中國外交部發言人趙立堅15日對此表示，習近平應約與拜登通電話，就中美關係和雙方關心的相關問題進行坦誠、深入、廣泛的戰略溝通和交流。

他指出，雙方一致認為兩國元首在中美關係和重大國際議題的深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要，雙方同意繼續通過多種方式保持經常聯繫。

法新社引述美國官員表示，中美的外交僵局已步入潛在風險龐大到難以負荷的境地，美國雖支持雙邊激烈的競爭，卻不希望由競爭關係演變為衝突局面。因此拜登此次邀請習近平通話的具體目的是建立預防機制，並強化管控，進而使美中之間達真正穩定的關係。

大陸官媒新華社先前報導，習近平在電話中對拜登表示，美國所採取的對中政策使中美關係遭遇嚴重困難，中美能否處理好彼此關系，攸關世界前途命運，也是兩國必須回答好的世紀之問。

拜登向習近平表示，美中沒有理由由競爭陷入衝突，美方從無意改變一個中國政策，且願與中方展開更多坦誠交流和建設性對話，期待與中國對氣候變遷等重要問題加強溝通合作，避免誤解、誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

(時報資訊)