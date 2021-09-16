在各大品牌為年終購物季趕工製造之際，越南疫情惡化卻讓仰賴當地產線的耐吉（Nike）措手不及。投資機構BTIG估計越南封城將使耐吉今年鞋類產量損失1.6億雙，並調降耐吉股價評等，使耐吉股價連跌三日。

BTIG本周一將耐吉股價評等從「買進」降為「中性」，使耐吉股價在當日下跌2.5％，14日續跌0.5％。今年以來耐吉股價漲幅12％與道瓊工業指數漲幅相當，但過去一個月跌幅已達7％。15日早盤耐吉股價下跌0.5％。

BTIG表示，耐吉股價走勢與銷售成長緊密相關，但越南產量損失慘重勢必拖累銷售成長，在最糟情況下耐吉可能會調降銷售預期。

耐吉先前在7月已表示越南封城迫使當地廠房停工，但BTIG認為耐吉上游供應受阻的情況比預期更嚴重，影響恐怕持續到明年春季。

今年夏天越南疫情惡化後當地政府下令封城，起初外界預期當地廠房停工兩周，但實際停工長達九周，至9月15日才復工。

BTIG分析師里昂（Camilo Lyon）於報告中表示：「我們認為耐吉大量訂單取消的風險顯著增加，且情況將從今年年終購物季一路延伸至明年春季，因為越南廠房至少有2個月產量掛零。去年耐吉鞋類產量有51％來自越南，服飾產量也有30％來自越南。」

BTIG估計停工期間耐吉越南廠房平均每月損失4千萬雙鞋產量，也就是說過去兩個月耐吉已損失8千萬雙鞋產量。如今即便廠房復工，各項防疫限制仍將使產能受限，且重新擴大產能也需要時間。BTIG估計未來長達4個月期間，越南廠房只能發揮50％產能，依此推算耐吉今年鞋類產量總計將損失1.6億雙。

美國鞋類品牌Steve Madden早在今年初就將50％產線移到墨西哥及巴西，反觀耐吉仍高度仰賴越南產線。BTIG表示鞋類製造程序比服飾複雜許多，估計短期內耐吉很難將產線移至其他地區來彌補產量。

(時報資訊)