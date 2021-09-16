亞馬遜投資的電動車新創公司Rivian號稱全球首款純電動皮卡車R1T，已經自伊利諾州諾默爾（Normal）廠房出貨，此為Rivian成軍逾十年的重大里程碑，成功超前特斯拉、通用等對手。入門款起價67,500美元，2022年1月開始交車。

創辦人暨執行長史卡林格（RJ Scaringe）14日（周二）在推特宣布，「經過數月的打造與試產，我們第一輛交貨給顧客已駛離諾默爾的生產線。我們團隊同心協力讓此刻成真。迫不及待想把這批車交到客戶手中！」

他並貼出多輛R1T電動皮卡車在組裝線、員工一同歡呼的照片。Rivian發言人證實所生產的車款作為銷售用，但不願透露是否將提高產量等其他細節。

Rivian首款電動皮卡車歷經多次延宕，如今終於成功推出。數周前這家獲得亞馬遜、福特汽車資助的新創公司，才向美國證交會（SEC）祕密提交股票首度公開上市（IPO）申請。

Rivian搶在眾車廠之前，率先推出電動皮卡車。其他車廠如通用GMC Hummer電動皮卡車預料今秋稍晚問世，另一家新創業者洛茲敦汽車（Lordstown Motors）、福特都打算明年推出此類車款。

特斯拉原擬於今年推出Cybertruck，如今延後至2022年底。

Rivian自2009年創立，在2018年底的洛杉磯車展發表全電動車R1T皮卡車與R1S休旅車的原型。自此之後，該公司即籌資數十億美元，大舉擴展伊利諾州廠房規模，招募數千名員工，贏得亞馬遜作為商業客戶。除了伊利諾州之外，Rivian在加州、密西根州、英國都設有辦公室。

史卡林格從周二正式開始出貨R1T車款，使該車廠向商業市場邁開大步。過去R1T曾因新冠疫情和全球晶片短缺而至少兩度延遲推出。

(時報資訊)