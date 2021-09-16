亞馬遜投資的電動車新創公司Rivian號稱全球首款純電動皮卡車R1T，已經自伊利諾州諾默爾（Normal）廠房出貨，此為Rivian成軍逾十年的重大里程碑，成功超前特斯拉、通用等對手。入門款起價67,500美元，2022年1月開始交車。

　創辦人暨執行長史卡林格（RJ Scaringe）14日（周二）在推特宣布，「經過數月的打造與試產，我們第一輛交貨給顧客已駛離諾默爾的生產線。我們團隊同心協力讓此刻成真。迫不及待想把這批車交到客戶手中！」

　他並貼出多輛R1T電動皮卡車在組裝線、員工一同歡呼的照片。Rivian發言人證實所生產的車款作為銷售用，但不願透露是否將提高產量等其他細節。

　Rivian首款電動皮卡車歷經多次延宕，如今終於成功推出。數周前這家獲得亞馬遜、福特汽車資助的新創公司，才向美國證交會（SEC）祕密提交股票首度公開上市（IPO）申請。

　Rivian搶在眾車廠之前，率先推出電動皮卡車。其他車廠如通用GMC Hummer電動皮卡車預料今秋稍晚問世，另一家新創業者洛茲敦汽車（Lordstown Motors）、福特都打算明年推出此類車款。

　特斯拉原擬於今年推出Cybertruck，如今延後至2022年底。

　Rivian自2009年創立，在2018年底的洛杉磯車展發表全電動車R1T皮卡車與R1S休旅車的原型。自此之後，該公司即籌資數十億美元，大舉擴展伊利諾州廠房規模，招募數千名員工，贏得亞馬遜作為商業客戶。除了伊利諾州之外，Rivian在加州、密西根州、英國都設有辦公室。

　史卡林格從周二正式開始出貨R1T車款，使該車廠向商業市場邁開大步。過去R1T曾因新冠疫情和全球晶片短缺而至少兩度延遲推出。

(時報資訊)

#亞馬遜 #電動車 #特斯拉 #Rivian #電動皮卡 #福特 #SEC #IPO

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30332.64 -179.07(0.59%)
10:35
南韓KOSPI
3132.92 -20.48(0.65%)
10:56
香港恆生
24711.36 -321.85(1.29%)
11:01
上證指數
3642.32 -13.90(0.38%)
11:01
深圳成指
14398.50 -137.82(0.95%)
11:01
英國FTSE
7016.49 -17.57(0.25%)
09/15
法國CAC
6583.62 -69.35(1.04%)
00:05
德國DAX
15616.00 -106.99(0.68%)
09/15

延伸閱讀