鋼鐵與鋁價近日飆至多年新高，進一步擾亂美國製造商產品生產進度。為了維持工廠生產營運，這些業者開始接受非常規鋼鐵尺寸、聘雇更多人手追蹤原料供應，甚至願意接受更高進貨成本並尋求進口協助。

多家製造商表示，工業金屬等原物料成本急劇攀升，令他們不得不遷就手邊可取得的鋼鐵材料。農業設備生產商Kinze Manufacturing供應鏈主管迪克斯（Richard Dix）表示：「我們必須維持生產彈性，程度是以前未曾見過。我偏好以10英尺為單位進貨鋼板，但現在只能買到12英尺再裁切。」

許多製造商亦擴大供應鏈團隊陣容，期待透過更多人手幫助，讓他們能夠「及時」取得「合理」價格的金屬。

車軸製造商Terra Drive Systems通常提前幾個月下訂鋼品，但該公司如今連明年訂單都預先做好安排，目的在於確保供應穩定並避免價格浮動。

該公司執行長哈本諾（Ben Harpenau）表示，他們近日又增聘一名供應鏈部門成員，專門負責追蹤延誤訂單與監控價格。他後悔表示，鑒於鋼鐵價格上漲、供應鏈持續遭擾亂，自己應該早幾個月做好規劃。

其他範例包括：罐頭濃湯品牌金寶湯（Campbell Soup）支付更高價格取得罐頭以盛裝番茄湯。健身器材公司派樂騰（Peloton）咬牙接受健身單車零件漲價。通用與福特等汽車大廠同樣面臨鋼鐵成本暴增情況。

專門銷售金屬零件給拖曳機製造商的HCC總裁尼爾森（Brian Nelson）表示，他們透過每個月漲價方式，將大部分高漲鋼鐵成本轉嫁給客戶。儘管HCC最大客戶目前沒有異議，但擔心，隨鋼鐵價格日益升高，客戶遲早有一天會反彈。

(時報資訊)