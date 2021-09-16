儘管軟體銀行推出的機器人Pepper在上市七年後即將退役，但軟銀集團執行長孫正義信心不減，宣稱繼續投資機器人產業，並看好新一代智慧型機器人重振日本經濟。

孫正義15日出席年度軟銀世界研討會時表示：「幾年前我們盛大發表Pepper，如今它將下台一鞠躬。」他接著話鋒一轉表示：「未來智慧型機器人不只能取代製造業及工業勞動人口，甚至能取代整體勞動人口。」

孫正義宣稱軟銀透過願景基金投資18家人工智慧及機器人開發商，其中包括位於中國的高仙機器人（Gaussian Robotics）。高仙機器人開發的打掃機器人能自動偵測地面髒污。

孫正義將新一代智慧型機器人比喻為iPhone。當年iPhone問世時軟體銀行率先取得日本獨家銷售權，讓孫正義聲名大噪。孫正義表示當年iPhone在特色手機充斥的日本手機市場投下震撼彈，未來智慧型機器人將再次顛覆市場。

他表示：「日本是全球製造業機器人使用率最高的國家，未來工廠裡的機器人將迅速被智慧型機器人取代，就像當年iPhone取代特色手機一樣。」

孫正義宣稱智慧型機器人最高工時可達人類的3倍，生產力也是人類的3.5倍，等於競爭力是人類的10倍。他表示：「假設未來在日本推出1億台智慧型機器人，等於讓日本增加10億名勞工。」

孫正義15日並未透露願景基金投資的機器人事業研發進度，而軟銀近年在機器人產業也一波三折。

2014年風光上市的Pepper近年銷售不佳，即將在2023年停售。願景基金投資的中國機器人公司達闥科技（CloudMinds）在2019年曾申請在美上市，但後來因中美關係惡化而取消上市計畫。今年初軟銀又將美國機器人公司Boston Dynamics多數股權賣給韓國現代汽車。

孫正義15日表示，軟銀至今仍與Boston Dynamics保持合作關係。

(時報資訊)