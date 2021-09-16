亞馬遜14日（周二）表示，美國員工的平均時薪上調至每小時逾18美元，並擬再增聘12.5萬倉庫和運輸人力，顯示全美就業市場吃緊之際，這家電商巨擘加薪留才、擴大倉儲實力，好為假期購物季作準備。

亞馬遜提到今年已開設逾250處物流據點，規劃9月再增設100處，進一步拓展各地區包裹存放、整理與出貨業務。

亞馬遜維持2018年最低時薪15美元的薪資政策，但表示針對人力短缺的據點已經多次調薪，目前全美平均時薪調升至18.32美元。今年4月亞馬遜就曾為逾50萬員工的時薪調升0.5～3美元不等，在一些地區，亞馬遜支付時薪最高達22.5美元。

美國企業近來尋找時薪人員相當競爭，倉儲、飯店、餐飲等許多行業人力吃緊，使得招募人才面臨挑戰，紛紛藉由簽約獎金等優沃福利吸引員工。沃爾瑪本月稍早也宣布最低時薪調高至12美元，另強調供應鏈員工平均時薪達20.37美元。

身為全美第二大民營僱主，亞馬遜跟進對手沃爾瑪（Walmart）等企業的腳步，上周宣布為75萬名時薪人員提供全額大學學費。

亞馬遜交付服務事業副總裁波茲曼（Dave Bozeman）指出，自5月起平均時薪已調升至17美元，部分地區另還提供簽約獎金3,000美元，此金額是4個月前的3倍。他提及亞馬遜近期調薪歸因於人力競爭激烈。

亞馬遜的徵才熱潮，凸顯美國零售業為了年底假期而啟動的招募熱潮。去年9月亞馬遜表示擬於美加徵才約10萬人。

原本就是全球最大線上零售商的亞馬遜，因疫情期間網購更加火熱，業績增長如虎添翼，促使該公司不斷招兵買馬。本月稍早曾表示，此波疫情爆發以來累計已增聘逾45萬人。目前全美員工數超過95萬人，其中倉儲業務占75萬人。

(時報資訊)