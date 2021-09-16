美國軟體巨擘微軟14日宣布，董事會通過實施規模達600億美元庫藏股計畫，調高本季股利11％，並任命現年62歲總裁史密斯（Brad Smith）為副董事長。

微軟表示這次買回庫藏股計畫沒有具體執行期限，可能隨時結束。

本季的季度股利，從上一季的0.56美元，調高至0.62美元。除息日11月17日，股權登記日11月18日，股利在12月9日發放。15日早盤，微軟股價大漲1.2％。

微軟計劃11月30日舉行年度股東大會。

除此之外，微軟還宣布一項重大的高層人事任命案，總裁史密斯被晉升為副董事長。

史密斯成為副董事長後，目前所負責的行政事務，將繼續向執行長納德拉（Satya Nadella）報告。納德拉6月被任命為董事長。

納德拉在聲明稿裡讚揚史密斯，無論是為微軟、董事會、乃至納德拉本人，在跟各國政府與世界各地的外部利害關係人溝通上，都扮演無可替代的領導角色。

根據微軟官網資料，史密斯目前領導的法律與企業事務團隊涵蓋54個國家、逾1,500名員工。

微軟最新股東會說明書指出，迄去年6月底止的2020年會計年度，史密斯從事永續經營、負責任人工智慧（Responsible AI）、外部防疫成果和員工多元化等工作。一年總薪酬為1,670萬美元。

據FactSet資料，史密斯持有約73.2萬股微軟股票，價值約2.17億美元。

史密斯在1993年進入微軟之前，是在著名的科文頓柏靈律師事務所（Covington & Burling）工作。

在進入微軟後，他負責歐洲地區的企業與法律事務等操作。2002年成為微軟的法律總顧問。在接下來的十年裡，他專門處理微軟涉及多宗反壟斷案的訴訟。

他在微軟跟各國政府涉及像個人隱私、網際網路存取、和網路安全等重大議題上都有參與和討論。

(時報資訊)