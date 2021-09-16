美國銀行（BofA）公布最新月度調查顯示，Delta變種病毒重燃疫情下，基金經理人對經濟與企業獲利前景趨向悲觀，僅十分之一受訪者看好未來數月的全球經濟，比率創去年4月疫情爆發以來新低。

不過美銀調查也指出，基金經理人雖對經濟展望日趨保守謹慎，手頭的投資部位卻未見調整減持，依然滿手股票。

據美銀發布的9月基金經理人調查，受訪者看好未來12個月全球經濟擴張的淨比例13％，相較8月調查結果掉了14個百分點，觸及去年4月來新低。今年3月，高達91％受訪經理人樂觀看待全球經濟前景。

調查另顯示，預期企業獲利增長的基金經理人，比例也自前月調查狂掉29個百分點只剩12％，是去年5月來最低。

美銀這份月度調查發現，Delta疫情蔓延，是基金經理人對經濟展望轉趨悲觀的原因。

不過耐人尋味的是，嘴巴說看壞經濟前景的投資人，投資組合未見調整減持的動作。根據美銀調查，投資人資產配置的現金占比從4.2％微升至4.3％，並不是特別高。

美銀調查指出，目前基金經理人仍重押景氣循環股，加碼銀行股、大宗商品股、工業股及歐股，同時減持債券。

調查還說，股市依然是建立多頭部位的居多。全球股票配置的比例達50％，遠比20年平均值29％還高。

美銀分析師哈奈特（Michael Hartnett）領導的團隊，在致客戶報告中寫道，「資產價格與基本面罕見脫鉤，而且愈來愈嚴重。」 受調經理人的股票部位之所以仍偏向多頭布局，係因他們預期聯準會（Fed）仍會續唱鴿調。

84％投資人雖預期，Fed今年年底前就會出手縮減刺激措施，但他們對Fed啟動升息的時間，由原先預測的明年11月，再往後推遲到2023年2月。

該份調查也提到，近60％受訪經理人表示，Fed的貨幣政策「刺激過頭」，比例創2011年5月來最高。

(時報資訊)