「莫德納孤兒」的解方是混打高端？指揮中心指揮官陳時中15日指出，基本上只要打過第一劑莫德納者，都能打得到第二劑，目前疫苗政策是這樣安排規劃，不用太過擔心。至於9/21後的疫情管制，陳時中鬆口表示，二級警戒不降級，但會鬆綁大型活動容留人數。

由於7月初打過第一劑的民眾，9月20日那一周面臨施打第二劑壓力，陳時中指出，已接種第一劑莫德納疫苗的民眾，第二劑基本上還是安排接種莫德納。他透露，根據原有排程，最近應會有莫德納疫苗抵台，且「有一些其他的都會來。」

陳時中強調，指揮中心疫苗接種策略不變，盡可能擴大疫苗涵蓋率，因AZ開打時間比較早，現階段先啟動AZ第二劑接種，本周過後開始會遇到接種莫德納第二劑的壓力，只要莫德納疫苗一進來，就先開放打第二劑；BNT疫苗目前則以施打第一劑為主。至於高端，規定四周後要打第二劑，會將剩下的疫苗給第二劑使用。為紓解莫德納缺貨壓力，傳出台大醫院準備莫德納混打高端疫苗試驗，正招募220名對象，開始進行後28天解盲，若可行有望部份紓解疫苗供貨不足壓力。

惟是否會啟動混打高端？陳時中表示，莫德納混打高端臨床試驗主要是由研究單位針對標的進行學術探討，相關實驗都在進行。

(時報資訊)