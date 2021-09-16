振興五倍券官網5000.gov.tw於15日正式上線，9月22日起開放數位綁訂，紙本券9月25日起預訂，五倍券10月8日起領用。八種加碼券除好食券限定綁定數位前400萬名外，其餘都要抽籤，自10月11日起七種加碼券一連四周會周周抽籤，民眾最多有四次中籤機會，最多能得到價值3,988元加碼券。

振興五倍券上路在即，行政院15日公布五倍券官網，並由政委唐鳳示範如何綁定數位券、預約紙本券，及一站式勾選八大加碼券。

除好食券400萬份免抽籤，只要前400萬綁定數位五倍券即可獲取，其餘都須登記抽籤。唐鳳指出，民眾無論選擇紙本券或數位券，皆可在9月22日就搶先登記加碼券，還未綁定或預約，也可以先勾選想要的加碼券，用身分證字號、手機號碼就可認證。

唐鳳說，部會加碼券自10月11日起一連四周抽籤，民眾最多有四次中籤機會，活動期間每周五晚間11時59分截止加碼券登記，周六零時以後登記者，將參加次一周抽籤活動，每種券別僅可中籤一次。

唐鳳說，一旦中籤，當周就不能再抽其他加碼券，必須等到下一周才能再次抽籤，且同一種券不會重複獲取。她建議，最佳策略就是勾四種最想要的，避免全勾卻中了比較不想中的加碼券。

需要抽籤七種券，包含面額600元藝Fun券、888元農遊券、1,000元國旅券、500元動滋券、500元客庄券、1,000元i原券以及500元地方創生券，計778萬份提供抽籤登記。另面額500元好食券直接提供數位綁定前400萬名免費獲得、農遊券另有58萬份在第二階段另行抽籤發放，總計八種加碼券共將發出1,236萬份。換算下來，選擇紙本券民眾最多可抽中價值達3,488元的加碼券；選擇數位綁定的人，只要是前400萬名，就能直接獲得好食券，等同「4+1」，共能獲得價值3,988元的加碼券。

據指出，財政部旗下台灣pay，已和原民券、好食券，及地方創生券等三大券種結盟，這三大券種的回饋金將可直接透過綁定台灣pay在相關消費時給予回饋。據悉，考量據點多寡使用便利性，台灣Pay擬定這三大券種回饋優先順序，依序是原民券、地方創生券、好食券，而三個券種開放回饋日分別為11月5日、12月1日，以及10月8日。

(時報資訊)