導入IFRS 17工程浩大，但若做得好，不只能讓財報更透明反映經營表現，還能提供充足的資訊協助商品設計，承接未來新商機。正協助全球60多家保險業者建置IFRS17系統的SAS，其台灣總經理陳愷新強調，現在IFRS 17系統建置要能順利，最須仰賴在地化的顧問人力支援，這其中包含系統軟體廠商在台灣是否有僱用精算專業、會計專業，以及保險產業等專家顧問。尤其在疫情當前，國外顧問無法飛入台灣支援的狀況下尤顯重要。

前金管會主委、政大金融科技研究中心主任王儷玲也提醒，未來產險公司因應ICS2.0下有更嚴格的敏感度分析、壓力測試，風控模型要求也愈來愈高。

就國外經驗，產險公司所承擔的風險常是比壽險公司大的，因為風險管理難度高，因此需要更多的分析模型，藉IFRS17契機升級系統，可讓台灣產險公司發揮更大的潛力。

陳愷新強調，鑒於國外建置經驗，SAS台灣自2019年即開始投入培訓內部人員、及四大諮詢顧問公司與在地資訊系統整合商，並派遣近10位同仁至香港參與大型IFRS17系統建置案獲取實戰經驗。至今內部團隊有超過50位IFRS17顧問及技術專家，在台灣連同諮詢顧問公司與在地資訊系統整合廠商建立超過200人的服務團隊。早以在地思維投注承諾，為接軌做好佈局準備。

提及接軌IFRS17輔助數位轉型案例，陳愷新指出SAS協助國外某大保險公司，透過IFRS17產出的數據，發現實際與預期現金流的落差，進而分析費用是否超支或過低、理賠經驗相比是改善還是惡化、預估現金流的精算假設是否合理等，後續重新調整精算假設、精算模型。該公司也應用IFRS 17的結果，進一步做ALM資產負債管理，及預測未來的業務發展。

(時報資訊)