全球數據分析大廠SAS台灣總經理陳愷新。圖／本人提供 IFRS 17國際會計準則將於2026正式接軌，保險業無不摩拳擦掌迎戰。前金管會主委、政大金融科技研究中心主任王儷玲指出，IFRS 17為保險業帶來很大挑戰，對產險業來說，若趁此次數位轉型反而能將危機轉為轉機。全球數據分析大廠SAS台灣總經理陳愷新更提醒，國內產險業過去都是採「守勢」而非攻勢，藉IFRS17提升數據與數位力刻不容緩，否則「你不做、其他競爭對手也會來做」。

王儷玲表示，IFRS 17對產險業的「營運管理」上首年接軌時衝擊較大，因為國內產險公司規模與資產較小，龐大的軟硬體建置與升級，勢必造成明顯的轉換成本，但長期來看，若是能把握契機重新檢視、建好系統、作好數位轉型，反而能促進企業升級、掌握未來商機。

王儷玲表示，在導入IFRS 17過程中，根據勤業眾信的調查，業者普遍認為有五大困難。一是營運模式從精算、財務到風險的整合，從投資、資產、負債到精算都要有緊密的協作。

第二就是IT系統的升級，不少公司過去營運上專業資源較缺乏，難掌握風險管理，而未來因應極端氣候、疫情、ESG等，如能運用好的系統協助計算CSM或是風控系統，即有機會能發展出像是UBI或IoT保單等更多樣性的商品。

第三是導入與開發的接軌時程掌握度，能否加快速取得技術解決方案；第四是對內教育訓練成本太高；第五是做好與投資人、關係人及市場溝通。

王儷玲指出，IFRS17上路後，保險公司是靠投資還是本業賺錢，未來從財報中看得很清楚，IFRS 17要求要分別揭露保險服務獲利與投資獲利結果。然而，未來將採用「國際保險資本標準」（ICS）2.0強化風險控管，對資本需求更高，產險公司想要有穩定獲利，則不能選擇風險太高的投資，必須思考如何強化保險產品轉型與服務加值，以作為穩定獲利的引擎。

王儷玲進一步說明，過去產險業較偏重短期險，但隨著氣候變遷、疫情等大環境的改變，許多新型的保單如UBI車險、防疫保單、新型態農業險、極端氣候險、碳排放險、長照醫療險等商品都應運而生，未來的保險不只是在做「理賠」，更可以做到「事前風控預警」，因此產險公司的資料庫就更凸顯其重要性。

藉由這次IFRS17加緊讓系統升級，有更高效的模型算CSM、有好的風險識別與管理系統，就更有能力做到商品創新，達成數位轉型，讓商品更貼近個別需求、定價更有彈性，做出市場區隔，承接具規模的案子或更大的再保險保單才能有長期的獲利。

SAS台灣總經理陳愷新則指出，產險業所需要前端資料整理、納入的資料源、還有數據流不比壽險業小，這次可說是一次總體檢，現在全球都以「驅動轉型」的前提在加緊佈局，國內業者也應跟上這股國際潮流。

陳愷新進一步借助國外建置經驗說明，導入IFRS17的過程中，可提升公司內部資料管理與數位化能力，例如因應IFRS 17建置的資料平台，統整並儲存不同系統間的數據、推動精算、會計與資訊部門更積極的跨部協作等，亦可藉此可投入前瞻性預測（如經濟情況變化），與調整商品與資產負債管理，進而分析投保人的行為，把握跨售機會，讓數據資產驅動營運轉型。

(時報資訊)