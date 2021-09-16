中鋼15日開出10月和第四季內銷盤價，呈現平高盤走勢。其中月盤部分，除電磁鋼片每公噸調漲500元外，其它熱冷軋、熱鍍鋅等五項規格產品都維持平盤；季盤部分，除低碳棒線產品平盤外，其它中高碳棒線、鋼板等十項規格產品，每公噸調漲500～1,500元，平均漲幅1.32％，整體上符合下游預期，但季盤價創今年單季最低漲幅，預估後續鋼市將呈「先蹲後跳」局面。

中鋼今年來月盤部分，除了7～8月全面開平盤外，9月各項產品每公噸均調漲500元，雖10月盤價只有電磁鋼片小漲500元，但季盤部分，繼首季平均漲幅6.1％，第二季8.3％，第三季4.1％後，第四季1.32％算是今年最低漲幅，卻有助於推升中鋼營運動能攀峰。

中鋼董事長翁朝棟表示，目前大陸持續推動環保限產，歐美和亞洲地區第四季許多鋼廠安排歲修，加上各國都在推動基礎建設，基本需求都存在，只是受疫情影響，整個供應鏈有點混亂，且有些下游面臨資金積壓的壓力，導致原本「金九銀十」開始的旺季需求延後，但預期11～12月需求動能會明顯釋出，

不僅不會影響第四季的旺季表現，且預期整體供需仍然吃緊，樂觀期待明年上半年鋼市穩健向上。

中鋼執行副總黃建智也表示，中鋼月盤和季盤各有不同考量，是一項有整體性、系統性、及連續性思考下的盤價，此盤價應可充分協助下游客戶後續接單。

中鋼業務副總劉敏雄則強調，中鋼考慮月盤和季盤供需和產業結構因素，以致這次盤價價格位階不同，等於不同產品作不一樣調幅，但整體上仍以穩健、適度為原則，開出較為理性的盤價，期能消除客戶不穩定情緒，並重拾市場信心，尤其期盼能蓄積未來成長的動能。

中鋼指出，美國鋼價迭創新高，當地熱軋流通價格每公噸突破2,100美元、冷軋逼近2,400美元，另預期歐盟、美國將於今年11月前就232鋼鋁關稅改以配額方式實施，有利歐洲鋼材銷美，可望進一步推升歐洲鋼價。

且日本製鐵與豐田汽車「集購價格」達成協議，下半年鋼材每公噸調漲2萬日圓（約182美元），漲幅達十年來之最，將連動家電、建築及造船等終端用鋼產業採購價格。近期鐵礦價格雖回落，但國際強冶金煤受大陸對澳煤禁令，以及蒙古疫情阻礙煤礦供應影響，大幅上漲至350美元，創十年來新高加上運費高漲，支撐國際鋼價穩健運行。

(時報資訊)

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