境外資金匯回投資突破千億大關！根據經濟部最新統計，截至9月14日止，工業局受理境外資金匯回核准實質投資共443件，累計投資金額1,014.7億元，突破千億元，其中直接投資核准427件，投資金額達995.03億元，對帶動國內產業發展有很大助益。

為鼓勵境外資金匯回台灣進行實質投資，帶動經濟成長，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》於2019年8月15日起施行，個人與營利事業若匯回資金進行實質投資，可向經濟部申請第一年享有減半稅率4％(原始20％)、第二年5％的優惠措施。

工業局指出，境外資金匯回核准實質投資共443件，累計投資金額1,014.7億元，其中直接投資申請案件427件、投資金額995.03億元，而設備支出金額665.1億元，占整體七成，建築物支出金額307.75億元，占約二成。工業局官員說，不少廠商運用既有廠區重新規劃生產線及汰換設備來擴大產能，同時帶動周邊供應鏈成長，對於國內產業發展多有助益。

經濟部分析，核准實質投資案件以營利事業申請較多，總計有868.26億元，約佔86％。個人申請則為146.44億元，占約14％。

以直接投資產業類型來看，電子資訊業為最大宗達300.46億元，包含電子業、光電業等；民生化工業有266.81億元，包含化材業、醫藥業等；金屬機電業221.27億元，包含金屬製品、汽車零組件製造業等；其他業別206.49億元，包含電信業、太陽能發電業、運輸業等。產業投資類別多樣，廠商除了在投資本業外，亦有不少跨業投資情形。

(時報資訊)