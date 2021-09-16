內政部營建署15日指出，內政部土地徵收小組會議9月15日開會，審議通過「高雄新市鎮第二期發展區（配合科學園區）開發案」區段徵收計畫，10月辦理區段徵收公告，2022年7月辦理抵價地抽籤分配作業，全面加速推動橋頭科學園區開發，最快2021年底前開放科技廠商選地，將帶動近1,800億元產值。

高雄新市鎮橋頭科學園區開發案總面積352.44公頃，包含186.49公頃產業專用區，39.79公頃住宅區與商業區，以及126.16公頃公園綠地、道路等公共設施用地。

營建署表示，最快2021年底將可開放科技廠商先行選地規劃設廠，未來將引進晶圓製造、封測、材料及設備、航太與智慧機械等高科技工業，預計將串聯起南台灣創新產業，形成南台灣新興科技產業廊帶。橋頭科學園區開發完成後，年產值可望達1,000至1,800億元，創造7,500到1萬1,000人的就業機會。

營建署指出，橋頭科學園區拆遷地上物補償及救濟原則已於2021年8月4日發布，安置計畫將配合區段徵收計畫公告時一併發布，並於開發案南側（高速公路西側）劃設產3專區供區內現有工廠安置使用，中崎有機農場部分則協助農民遷移至適當土地，並保障其租期。

為彌補高雄市府拆遷補償及救濟不足部分，營建署已增訂弱勢家戶救濟金、採工料分析方式辦理溫網室及其他建築改良物補償、有機農作救濟金、神明像退火安座法會救濟金、非供合法營業用之營業損失救濟金及機具設備搬遷救濟金等，保障被拆遷地上物所有權人權益。

(時報資訊)