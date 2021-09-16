受惠全球景氣逐漸回溫，科技大廠擴廠需求殷切，中科今年以來招商引資大暴衝！中科管理局長許茂新15日指出，前八月中科園區新引進17家科技廠商，其中以精密機械與生技廠商居多，另有六家園區廠商如半導體封測大廠-矽品在二林園區大擴廠，合計挹注投、增資額達到1,828億元，較去年同期翻漲三倍之多！

其中，中科二林園區至今已吸引31家廠商進駐，逾七成為精密機械產業，總投資額達953億元；單是封測旗艦大廠－矽品就砸下850億重金擴廠，帶動上下游產業鏈群聚，磁吸約十家潛在廠商有意進駐設廠。中科二林園區未來發展後勢看漲，今年總投資額衝破千億在望。

許茂新表示，矽品中科二林廠開發面積14.5公頃，現正進行基礎建設，二林廠區的規模將為現有彰化廠區三倍以上，第一期預計2022年10月完工投產。矽品中科二林廠將成為未來10年高階封測核心基地，預期在產能滿載運轉後，可為彰化縣創造近7,500個工作機會。

創立18年的中科園區，截至今年前八月止，已引進229家國內外高科技廠商，計畫投資額逾2.28兆元，總就業人口數達51,339人；中科在疫情下締造亮眼成績，2021上半年營業額4,827.92億元，年增11.48％。

展望下半年，許茂新表示，隨著各國逐步放寬防疫封鎖措施，終端需求持續回溫，全球景氣穩定成長，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求持續擴展，晶圓代工等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，半導體、光電、精密機械等產業出口成長，可望推升中科今年營業額續創新高。

許茂新強調，中科2020年營業額9,360億元、創下歷史新高，2021年營業額目標將從原本設定的9,600億元調高到9,954億元！由於竹科首度衝破兆元園區花了24年，中科今年18歲「轉大人」、拚兆元園區可期，可望成為全台第二座營業額衝破兆元的科學園區。

受惠全球經濟回溫，新興科技應用商機續熱，企業與家庭朝數位化發展，帶動高效能運算等晶片需求及消費性電子產品銷售，活絡園區產業鏈出口，中科前八月進出口總額達5,094.77億元，年增17.87％；其中，出口額3,870.57億元，年增10.24％、進口額1,224.2億元，年增50.91％，前八月進出口貿易順超2,646億元。

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