今年新冠疫情與天候因素嚴重干擾大陸沿岸港口運作，作為全球貨櫃吞吐量排名第一位、第三位的上海港、寧波港，日前因「璨樹」颱風來襲暫時關閉港區。儘管兩個港口14日先後重啟，但分析師仍警告，即使是輕微的中斷，也會對目前十分脆弱的全球供應鏈造成沉重壓力。

南華早報15日報導，「璨樹」颱風來勢洶洶，迫使寧波港、上海港在12日、13日暫停港區作業。上海浦東機場的所有航班也在13日上午11時後停飛。

「璨樹」的攪局，對大陸沿岸港口可謂禍不單行。以寧波港為例，8月上旬其梅山港區才發生疫情關閉，由於正值全球航運旺季，許多貨輪被迫轉往鄰近上海港，增添該港作業壓力，直到8月25日梅山港區才重新開放。未料才隔18天，寧波港就因颱風再次關閉。

空運方面同樣波折迭起。上海浦東機場是大陸最重要的空運樞紐，每天處理約1千個航班。8月2日也傳出員工染疫，導致貨運航班停飛，導致國外車廠如馬自達因缺少零件，工廠被迫停工，日前再因颱風而停飛。

報導指出，自14日起，上海港、寧波港重新開放，碼頭人員忙著處理滿載的貨櫃。上海國際港務集團人士強調，停運一兩天對航運業不是什麼大問題，港口營運商和港務局將能在颱風過後，加速推進碼頭貨櫃和船隻作業。

然而，業內人士與分析師卻沒有如此樂觀，因為颱風造成的港口關閉雖很常見，但由於疫情大流行，造成全球港口都面臨因工人感染和嚴格的控制措施，導致大量港區擁堵和作業效率降低，也讓天候對全球供應鏈的影響如今被放大。

Freight Waves天氣分析主管奧斯汀表示，當前任何因天氣造成的港口停工，都可能進一步減緩供應鏈速度。供應鏈物流供應商TIBA China指出，先前供應鏈業者已努力應對大陸創紀錄的出口、當地疫情影響，以及「十一」黃金周前的出貨旺季。上海、寧波短期停運，可能會進一步拖延發貨時間並損害全球供應鏈。

(時報資訊)