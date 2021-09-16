市場傳出，2M聯盟馬士基、地中海航運通知貨代業者大陸黃金周停航計畫，主要考量颱風等因素，將取消原定第39周（9月最後一周）、第40周（10月第一周）亞歐線四個航次，預估因此減少該航線約7萬TEU運力，起運港包括上海、寧波等大陸重要港口，讓想趕在黃金周出貨的企業更是一艙難求！

正值大陸水運局、美國聯邦海事委員會、歐盟歐委會競爭總署等，緊盯高運價之際，據了解，許多航商運價雖然都已凍漲，但仍會視船隻大小、訂艙時間與狀況，微調買艙價，讓價高者得艙位，支撐運價維持高檔，目前歐洲線已達天花板價。

根據MSC的資訊，大陸黃金周停航計畫是為了提高船期的可靠性，馬士基雖尚未確認此一訊息，但在13日已宣布一些航線航次變動，以反映因為塞港導致一些船回不來，造成航次減少；國內則是有些航商研判是船舶調度考量。

貨代業者指出，常見船公司在大陸黃金周假期前後抽船、停航，因為在主要旺季高峰過後，需求會下降，而大陸製造業也在黃金週放假停工。但今年疫情、颱風干擾供應鏈，累積的訂單運不完，許多企業都想搶在黃金周前裝船出貨，目前許多船公司艙位滿艙都已訂到10月底。

也因此，業界對全球兩大航商馬士基、MSC傳出將在黃金周停航計畫，且時間比以往提早到9月最後一周感到意外，由於起運港包括上海、寧波等大陸主要港口，將迫使缺船缺艙情形雪上加霜，隨著供應鏈惡化加劇，加價費、買艙費看漲。

稍早馬士基諮詢報告稱，最近全球港口出現前所未有的壅堵，導致亞歐線多條航線累積延誤，主要是因為需求激增，以及在港口、供應鏈嚴管防疫措施造成，導致多個亞洲航班起航間隔時間拉長。貨代業者稱，馬士基已計畫調整第42周等航次。

(時報資訊)