權王台積電16日將面臨調高季配息至2.75元後首度除息，總計發放713.09億元，創季季配以來新高，預計將影響大盤23.3點，然保守派的摩根士丹利最新報告卻直指台積電最快第四季就將發生砍單問題，股價15日湧現棄息賣壓，終場小跌0.98％。

台積電過去8次季配息平均花5.63天達成填息，其中共有4次在當日就完成填息，另外有三次超過10日，但最長紀錄也在15日達成填息目標，最近一次更是創下當日完全填息的壯舉，16日能否再度上演秒填息大秀，市場引頸期盼。

資深分析師連乾文表示，台積電填息速度取決於大盤好壞，中秋與美國聯準會（Fed）利率決策會議前夕，量能低迷不利填息，但統計過去15年中秋節過後，大盤5日內上漲機率高達八成以上，填息行情還是相對樂觀。

大股東領息方面，國發基金與新制勞退基金分別持有165.37萬張與26.66萬張，在台積電拉高配息後，本季入帳股息較先前可增加約4.13億元、6,664.5萬元。此外。台積電董事長劉德音與總裁魏哲家分別持股1.29萬張、7,179張，股息收入也各有3,551萬、1,974萬元。

然而台積電雖有漲價行情、蘋果新機、累計營收創高、內外資回補等利多，但考量中秋節後聯邦公開市場委員會（FOMC）會議召開及長假效應，加上大摩看淡半導體市況，認為整體半導體需求可能被高估，超額下單造成的庫存問題恐導致年底訂單遭到削減，台積電15日在棄息賣壓拖累下，股價收在當日最低點607元。

華南投顧董事長儲祥生認為，外資在8月底9月初期間大肆加碼台積電，短短10個交易日回補12.65萬張，近期反倒開始出現籌碼調整；另外股價位階也是填息重要關鍵，台積電自年線附近反彈了15％，且下半年產業變數驟增，前景看法轉趨保守，填息路恐會走得較辛苦。

(時報資訊)

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