蘋果秋季發表會一口氣推出2款iPad及4款iPhone 13，同時發布新一代Apple Watch S7，市場預期銷售動能維持高檔，將帶動A13及A15應用處理器出貨動能，以及電源管理IC、WiFi 6晶片等週邊晶片的量產規模。

法人看好台積電承接蘋果5奈米大單且產能滿載到年底；日月光投控掌握蘋果系統級封裝（SiP）大單，下半年營收將逐季創下新高。

蘋果下半年新品齊發，包括4款iPhone 13系列智慧型手機、iPad 9及iPad mini 6等2款平板電腦、以及新一代Apple Watch S7智慧手錶。其中，iPad 9採用舊款A13應用處理器，採用台積電第二代7奈米製程生產，iPhone 13系列及iPad mini 6均搭載全新A15應用處理器，採用台積電5奈米加強版製程生產。蘋果新款Apple Watch S7採用窄邊框技術放大螢幕尺寸及支援電池快充，但沿用上代S6 SiP處理器。

蘋果A15為6核心應用處理器，包括2顆Avalanche效能核心及4顆Blizzard效率核心，搭載16核心類神經網絡引擎，依繪圖核心數區分為4核心及5核心兩種版本，但均採用台積電5奈米加強版生產。隨著蘋果下半年進入晶片備貨旺季，台積電5奈米投片量快速拉升，預期年底前產能利用率將維持滿載，加上新款iPhone 13及iPad等相關周邊晶片訂單強勁，台積電9月營收將創單月新高，下半年營收將逐季改寫新高紀錄。

蘋果2年前與台積電簽下A14及A15兩款處理器的5奈米晶圓代工合約，當時已敲定晶圓代工價格，所以，台積電雖然明年計畫全面調漲晶圓代工價格，但A15的晶圓代工價格沒有調漲。因此，蘋果明年在台積電的晶圓代工均價較今年僅小漲3％的原因，在於雙方多數晶圓代工合約會延續到明年，並且早已敲定價格，所以iPhone 13銷售價格也沒有如外傳因台積電漲價而調升的情況發生。

蘋果今年在iPhone 13、iPad 9及iPad mini 6、Apple Watch S7等新產品中大量採用SiP模組，包括整合天線封裝（AiP）、5G射頻前端、WiFi及藍牙模組、電源管理模組、以及手錶S6 SiP核心處理器模組等，而日月光投控主要承接蘋果SiP封測及模組代工訂單，下半年接單量能一路看旺到年底。

法人看好蘋果相關晶片封測及系統級封裝（SiP）進入出貨旺季，預估日月光投控第三季集團合併營收將介於1,550～1,600億元之間，與上季相較成長22～26％，並創下歷史新高，季度獲利亦將創下新高紀錄，單季每股淨利將逾3元。日月光投控不評論法人預估財務數字。

(時報資訊)

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