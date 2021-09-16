蘋果新品發表會落幕，除萬眾期待的iPhone 13系列，新款iPad、iPad mini、Apple Watch 7等硬體新品攜手登場。研究機構指出，iPhone 13規格基本上不脫市場預期，推測新iPhone今年出貨量達8,500～8,900萬支、年增8％左右。

蘋果發表會結束後，內外資大型研究機構包括：海通國際、摩根士丹利、美銀、凱基與統一投顧等，均迅速提出觀點，看法雖略有出入，但整體不脫「缺乏驚喜、中規中矩」論調。

對應至蘋果供應鏈，海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，儘管多數蘋概股第三季以來表現都相對落後，代表市場對新iPhone預期已低，然因新iPhone確實缺乏大的驚喜亮點，iPhone 13的新品循環周期應不慍不火，研判多數供應鏈廠商股價可能還是會持續整理。

海通國際證券估計，iPhone 13系列下半年可望拉貨8,800萬支，比iPhone 12系列於2020年下半年拉貨數量年增8％，在這樣的基礎上，將投資蘋概股條件鎖定在內含價值提升、市占提高者。

美銀證券台灣區研究部主管鄭勝榮認為，由於零組件短缺、新冠肺炎疫情導致產品交貨時間延長，蘋果新品對供應商營收貢獻有可能延遲出現。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟亦認為，iPhone 13規格與預期差異不大，接下來將持續觀察供應鏈生產狀況，以及各式新品第四季出貨的強度。大型投顧法人補充，考量9至11月為新機出貨高峰，iPhone供應鏈可望受惠於強勁拉貨動能，法人指出，靜待首周末預購數據外，持續追蹤新機預購等待天數、消費者意見回饋，以及上市後第一個月蘋果訂單調整狀況。

在重要供應鏈中，美銀與海通國際看法一致，看好台積電獨家晶圓代工地位。此外，在新機下半年出貨量預估方面，美銀證券估計iPhone 13系列共出貨8,900萬支，超越海通國際與本土投顧大行的估計值。

(時報資訊)