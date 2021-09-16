iPhone上一次大規模的加量不加價，大概已經是5年前、也就是i7上市之時，i7上市當時的時空背景與現在的i13相仿，都是同樣面臨前一代iPhone大賣、新品軟硬體卻升級有限的狀況，加量不加價在此時反而成為一大賣點，效用跟推出特別的新色有異曲同工之妙，但對於消費者來說卻更為實惠。

而蘋果重施加量不加價的故技，對既有iPhone用戶吸引力比較大，還是Android陣營用戶呢？

目前iPhone全球活躍用戶數已超過10億戶，但是，智慧型手機越來越貴，iPhone用戶換機時間早已從2014年之前的24個月，拉長至目前的39個月以上、甚至是4年，這是iPhone近年來出貨量始終穩定在2億支出頭、沒有再大幅成長的主因，不過，在龐大的既有用戶基礎下，用戶換機時間縮短，對蘋果來說都是賺到，加量不加價就是很不錯的誘因。

而比起吸引Android用戶「跳船」來iOS，根深蒂固的使用習慣、用戶對生態系統的各種投資（如遊戲破關紀錄與課金、音樂購買等）已經讓用戶跳船成本太高，加量不加價不容易吸引到Android用戶。

而且在手機出貨量成長性已經到天花板，蘋果只能靠高毛利的服務，如應用程式商店App Store、串流音樂Apple Music、串流影集Apple TV+等，才有機會持續成長，為了讓這些服務有人買，蘋果必須維持用戶規模不墜，也是蘋果加量不加價背後最重要的原因之一。

市調機構TrendForce指出，全球仍籠罩在疫情的災情中，全球經濟、個人可支配所得皆受影響，蘋果延續積極定價策略，以推升消費者購買意願，並透過手機的銷售帶動服務營收的增長，來平衡獲利。

(時報資訊)