新iPhone不僅沒漲價，更加量不加價。原先市場預期，在各種成本都高升下，i13系列恐將成為史上最貴機種，不過蘋果在台灣時間15日凌晨的發表會中宣布，高階的Pro系列價格與去年完全相同，甚至針對入門的mini與i13推出加量不加價，容量倍增至128GB起跳，但售價與前一代相同，都是699美元起跳。

實際上i13系列只是上一代的小改款，不至於引起蘋果漲價，但今年以來半導體零組件與部分被動元件缺料、漲價狀況輪番上陣，大陸工資又創新高、運費節節高升，台積電也宣布調漲代工價格，才會讓部分市場人士預期i13系列恐怕創下史上最高價。

蘋果在15日凌晨的發表會亮相i13系列四款產品，在原深感測相機系統重新設計後、「瀏海」變小，全系列都搭載蘋果A15處理器，擁有更大的AI與運算攝影能力，因而全系列都支援新的「攝影風格」功能，以及將影片敘事提升至新境界的「電影級」模式。

i13與mini廣角相機升級至去年i12 Pro系列才有的感光元件位移式光學影像穩定功能，並改良低光源環境中拍照與攝影品質，而i13 Pro與Pro Max螢幕都支援ProMotion自動適應更新頻率技術，螢幕更新率可以根據不同APP與手指滑動速度，在10Hz～120Hz自動調整，四款產品省電性都比前一代明顯進步。

■Pro Max 1TB版本史上最高價

而在價格方面，i13不僅沒有如外界預期般創下史上最高價，事實上，蘋果在發表會中宣布，不僅Pro系列兩款產品價格都與前一代一樣，從999美元起跳，甚至針對mini與i13兩款強打容量加倍、價格不變，僅要699美元起，而市場已經喊了三年的儲存容量1TB版本，也在今年首度成真，Pro Max 1TB版本也因此創下史上最高價1,599美元。

除了i13系列之外，蘋果在發表會中同步亮相Apple Watch S7，一如外界預期，螢幕變大、新色，是S7最重要的新特色，不過，外界盛傳S7的極窄邊框外觀影響組裝良率，蘋果被迫更改部分設計，導致代工廠量產時間遲了1個月左右，也讓蘋果在發表會上僅表示「S7系列秋天上市」，價格則只願透露由399美元起。

另外，蘋果持續推進iPad更新，今年推出第九代產品處理器升級至蘋果A13，其他變化不大，蘋果並在發表會中亮相重新設計的第6代iPad Mini，包括全螢幕設計、搭載A15處理器，頗有縮小版iPad Air味道，價格也比入門的iPad貴了170美元以上。

(時報資訊)