陸委會主委邱太三15日再向對岸遞出橄欖枝，即雙方疫情如果控制良好，疫情遲早會恢復，屆時如台灣民眾在大陸施打科興、國藥疫苗的認證問題，兩岸有必要溝通此事。邱太三並表示，兩岸在形勢上不適合再這樣緊繃下去。

三三會15日邀邱太三以「新情勢下兩岸經貿之挑戰及因應」為題進行專題演講，會中三三會長林伯豐籲政府能夠務實看待兩岸的交流，掌握彼此的發展優勢，且善用多元管道重啟兩岸的對話，甚至是透過民間的力量協助改善兩岸關係。

邱太三2月上任之後，曾提出雙方應以「建設性模糊」務實處理兩岸事務，在兩岸關係惡化之下，企業界多次呼籲政府應積極改善兩岸關係。

邱太三15日特別以兩岸疫情控制拋出溝通議題，他說，大陸主要是打科興與國藥疫苗，雖然兩款疫苗受到WHO認可，但只是在緊急授權階段，未來施打這兩款疫苗的台商、台生、大陸人民等，我方如何認證，兩岸恐怕要溝通。

他強調，我們可以看得到兩岸的情勢，雖然緊張或者說不那麼順暢，但雙方對於維持現狀或者風險管控，都有盡到最大的努力。邱太三也強調，九二共識這麼多年來在台灣引發很多爭議，中國大陸不需要在任何的事項上，對台灣都以九二共識作為政治前提。

林伯豐則指出，台灣的經濟發展高度依賴對外貿易發展，美、日、大陸都是台灣重要的經貿伙伴，台灣當以自身利益為優先考量，務實的「親美、友日、且和中」，以維持兩岸的和平共存。

對此呼籲，邱太三坦言，在他任內能否重啟對話，「這壓力太大」，但是，兩岸確實有重啟對話的必要與可能，因為大陸在通惠促進融合政策效果不彰，只剩人民交流，這些民間交流也會涉及到政府公權力，例如兩岸疫苗問題，就需要雙方協商、溝通。

邱太三還說，如果大陸方面不喜歡與民進黨政府交涉，也許可以透過民間團體，三三會等公協會的企業在大陸都有一定的影響力或管道、平台，可以透過人民、經貿交流，透過個案累積，達到交流跟溝通目的。

(時報資訊)