中央銀行15日公布，8月銀行人民幣存款餘額減少至人民幣2,378.37億元的九個月新低，月減41.68億元（1.72％），外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）餘額同步下滑，且減少幅度相對較大。

央行官員表示，8月DBU存款包括個人戶及法人戶都減少，並且以法人戶減少為主，其中定存減少較活存多。法人戶減少，主要是將存款轉出，投資收益相對較高的債票券；個人戶減少則是將人民幣轉換為其他外幣，尋求更好的海外投資標的。

「OBU這個月存款減少比較多」，央行官員指出，OBU人民幣存款8月減少30.11億元至298.86億元的十個月新低，也是去年11月以來首次低於300億元；減幅9.15％。主要原因是電子業的存款轉換為其他外幣，並且匯出資金。

觀察個人戶存款近一年多來均維持減少趨勢，主要是銀行人民幣優存利率相對低檔，使得資金陸續轉進基金等其他較高收益商品。央行官員強調，「報酬率高低，還是最優先的考量」。

銀行資金調度主管認為，全球主要央行均維持寬鬆步調，大陸同樣積極運用不同工具來調節供應，包括人行降準提供市場充足的流動性，「只要大陸短期資金不缺，專案轉存款利率也跟著低檔不變」。

8月人民幣匯款1,594.03億元，月減344.02億元，減幅17.75％。央行官員說明，DBU匯款1,105.86億元，月減148.41億元；OBU匯款488.17億元，月減195.61億元，主要是因為三角貿易貨款匯出匯入減少。

台灣人民款存款餘額目前在主要離岸人民幣市場仍位居第二位，僅次於香港至7月底的8,208億元，高於新加坡（季公布）至6月底的1,610億元，及南韓至7月底的95億元。

(時報資訊)