疫情反復及官方對房地產和教育行業的限制，致大陸8月消費增速超預期跌至一年新低。分析指出，金九銀十原為消費旺季，但房市信心萎縮，加上福建Delta新冠疫情急遽惡化，可能進一步阻礙內需復甦，拖累經濟表現。

福建這波疫情來勢洶洶，根據大陸國家衛健委15日公布，福建14日再新增50例本土病例，包括莆田市33例、廈門市12例、泉州市5例。若自9月10日至15日，該省已累計報告確診152例，當地全面提高防疫等級，包括廈門都已進入準封城狀態。

8月多地零星疫情與防疫措施已重創消費，展望9月與10月，時值中秋與十一長假原本可望提振內需，但中泰金融國際研究部高級副總裁紀春華也表示，雖然洪災等氣候因素也對8月消費造成負面影響，但疫情反復仍是消費增速驟降的主因。在疫情消退前，消費仍將延續整體復甦偏弱的格局，加上1～8月投資增速降至個位數、房地產調控持續高壓等，預期整體經濟復甦時程會延後，可能要到第四季才可能回暖。

牛津經濟研究院亞洲經濟主管Louis Kuijs也表達同樣看法，認為9月福建新一波疫情恐讓第四季經濟增長構成下滑風險。他認為，中國政策制定者不會大幅放鬆當前宏觀調控政策，對於房地產開發商採取的緊縮融資政策和對互聯網公司嚴格監管，將繼續影響市場情緒和經濟增速。

不過，他預計官方為了避免經濟急遽放緩，將會採取一些支持性政策支撐經濟增長，預期接下來幾個月，將再度下調金融機構存款準備金率，並加快地方專項債發行等措施。

(時報資訊)