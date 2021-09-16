陷入流動性危機的大陸房地產巨頭恒大集團，15日持續傳出負面消息。惠譽、標普等國際信評機構再發表報告指出，恒大危機爆發，恐殃及房市及金融領域。

此外，傳大陸住建部本周與部分恒大集團的主要債權銀行開會，告知恒大將不會支付9月20日到期的貸款利息，陸媒引述知情人士表示，這意味著恒大集團距離債務重組的方向更近一步。

綜合陸媒報導，恒大集團的總負債高達人民幣2.36兆元，為防止危機爆發引發骨牌效應，大陸政府已派遣聯合工作組進駐恒大「摸底」。

此外，上周剛將中國恒大的評級由「CCC+」下調至「CC」的國際評級機構惠譽表示，恒大債信事件的影響可能更為廣泛，若恒大違約，將加劇大陸房屋建築商信用的兩極化，

並可能對一些較小型銀行產生不利影響，預計多個行業可能會面臨更高的信貸風險。標普全球評級同日也下調恒大及其子公司評級至「CC」，指稱其流動性似乎已告枯竭。

針對恒大事件廣受多方關注，大陸國家統計局發言人付凌暉15日表示，總體來看，一些大型房地產企業生產營運過程中出現一些困難，但對於整個產業發展的影響還需要觀察。

付凌暉指出，今年1至8月份，大陸商品房銷售面積兩年平均增長5.9％，比1至7月份回落1.1個百分點；商品房銷售額兩年平均增長11.7％，回落1.4個百分點。他強調，這顯示大陸各地區各部門仍堅持「房住不炒」的原則，持續穩房價、穩地價、穩預期，不斷推進房市。

(時報資訊)