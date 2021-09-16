中國國家統計局15日最新公布的8月份消費、投資、工業增加值等多項指標全遜於預期，消費更創下一年新低，即便進出口數據相對可觀，但在新冠疫情持續之下，內需經濟放緩，經濟復甦基礎仍有待穩固。

值得注意的是，在官方重手調控房市下，大型房企經營困難已對產業發展產生負面效應，恐進一步影響消費市場，影響整體經濟復甦。

大陸國家統計局公布最新數據，8月份社會消費品零售總額年增率2.5％，遠不及市場預估的7％，創2020年8月以來新低。8月規模以上工業增加值年增5.3％，低於市場預測的5.8％，創2020年7月以來最低水準。在投資部分，前8個月固定資產投資增速8.9％，略遜於預期的9％，亦來到年內最低。

其中，社會消費品零售總額大幅下降，主要是8月大陸多地爆發Delta疫情及水災，致經濟活動走緩，需求減弱，另也有來自汽車銷售量下滑的因素，且9月仍有來自福建疫情影響，消費前景不樂觀。

大陸國家統計局發言人付凌暉表示，2020同期基期較高、國際環境複雜嚴峻，加上疫情、洪災的影響，民眾減少外出自然造成暑期消費下降，致8月消費增速較上月驟降6個百分點。

此外，1～8月房地產開發投資增速降至10.9％，為年內低點。同期商品房銷售面積與銷售額增速，則來到15.9％和22.8％，同創年內最低。對此，統計局城市司首席統計師繩國慶也表示，8月份70個大中城市新建商品住宅平均價格僅較7月微幅上漲0.16％，創下2021年最小漲幅，顯示房市調控奏效。

分析指出，在全球主要國家面臨經濟成長壓力之際，大陸因疫情反復尚無法獨善其身，在2020年疫情衝擊下，大陸最終消費占GDP比重仍達到54.3％，因此消費增速如持續放緩極有可能拉低GDP成長率。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金表示，目前看來只有外需表現仍然較強，未來工業及地產動能減弱，而消費及製造業投資領域明顯回升趨勢並未顯現，大陸經濟成長下滑的壓力不容忽視。

(時報資訊)