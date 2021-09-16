蘋果發表iPhone 13四款新機，電信業者表示，功能相較iPhone 12只能算是小改款，但價格方面，i13的美元訂價與去年i12相同，但台灣訂價，蘋果公司卻展現十足誠意。據了解，去年i12的台灣訂價以30兌一美元左右的匯率換算，今年蘋果首度點頭，以目前27.7元不到28元匯兌換算，強勢台幣帶動今年i13的台灣訂價比去年i12新機上市時的售價來得便宜。也因此，電信公司樂觀預期，i13將帶動一波換機潮。

i13 mini美國訂價699美元起跳、i13從799美元起跳、i13 Pro 999美元起跳、 i13 Pro Max 1,099美元起跳，均與去年i12上市時訂價一樣，但台灣訂價方面，i13的128GB版本25,900元，256GB版本29,400元，去年上市的i12 128GB/256GB版本訂價各是28,500元、32,000元，i13 Pro 512版本台灣訂價43,400元，i12同版本44,400元，i13 Pro Max 512GB台灣訂價47,400元，i12同一版本則為48,400元，相較之下，今年iPhone 13台灣訂價相較i12便宜1,000～2,600元的價差。

業者透露，蘋果今年終於同意以目前台幣兌換美元的「目前匯率」換算i13台灣訂價，而這與2016年至今，蘋果公司一直以高於實際匯率反應iPhone新機台灣售價出現不小改變，尤其2018年iPhone XR上市時，蘋果公司以32元換算台幣訂價、與當時匯率30元左右高出甚多，使得iPhone台灣售價一直以來不只比美國貴，也比鄰近的日本、香港貴，今年iPhone台灣售價「相對便宜」，應是近年來相當大的突破，電信業者直言，蘋果公司今年對台灣市場展現了十足誠意。

至於i13未來綑綁電信公司5G資費的合約購機價，五大電信公司會不會因考慮5G頻譜標金及網路建設投資金額高，而維持或略降補貼款？業者表示，仍在研議中，近期公布。

除此，蘋果公司同步調降iPhone 12/iPhone 11單機售價，i12各機型調降新台幣4,000元，iPhone 11調降3,400元，但是同樣128GB的i13與i12相較，i13單機25,900元，i12降價4,000元後最新售價24,500元，價差只貴1,400元，但i13功能略有升級，加上i12目前各大通路缺貨中，業者認為，i13訂價更親民，原本打算購買i12的果粉，改變心意購買i13的機會將變高。

（相關新聞見A3、A12、A15）

(時報資訊)