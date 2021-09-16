6600萬年前小行星撞擊地球導致恐龍從此滅絕，不過蛇類卻靠著躲在地底、可長時間不進食的2項優勢，在這場滅絕中存活，甚至因為缺乏競爭者而發展出更多品種，以及首度踏上亞洲、乃至全球各大洲繁衍後代。

綜合科學媒體《SciTechDaily》、英國廣播公司（BBC）報導，英國巴斯大學（University of Bath）帶領的英德團隊，14日在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發布研究，他們發現6600萬年前小行星撞擊地球，導致當時包括恐龍在內的大部份生物滅絕時，反而開啟蛇類的新契機。

科學家使用化石分析現代蛇之間的基因差異，重建蛇類的演化過程，最後發現，現存所有蛇類都可以回溯至小行星撞擊時倖存的少數蛇類。

小行星撞擊地球時引發地震、海嘯、野火，大片塵埃擋住陽光，導致地球陷入數十年黑暗，當時地球上76%的植被及動物因此消失，不過蛇類及部份哺乳類、鳥類、青蛙、魚類等少數物種倖存。

科學家指出，蛇類能夠在這場毀滅性災難中存活，主要在於具備在地底生活、以及可以長時間不進食2項優勢。在那之後，由於包括恐龍及白堊紀蛇（Cretaceous snakes）2個競爭者滅絕，從此開啟蛇類家族繁衍的新契機，讓蛇類得以前往新棲地、新大陸、發現新獵物，包括首度登陸亞洲，目前除了南極洲，全球各大洲一共分布約4000種蛇。

蛇類家族在那之後繁衍出不同分支，例如蝰科（Vipers）、眼鏡蛇、蟒蛇等，包括樹蛇、海蛇、毒蛇、以及蟒蛇等大型蛇類都是在恐龍滅絕後才出現，長達10公尺的大型海蛇也是在那之後才誕生。

帶領這項研究的首席研究員克萊恩博士（Dr Catherine Klein）驚嘆，「這很了不起」，強調牠們不只在其他許多動物滅絕、食物鏈崩潰的環境下存活下來，還能夠殖民新大陸、用新的方式和環境互動，「如果沒有小行星撞擊，蛇類很可能不會有今天。」

(時報資訊)