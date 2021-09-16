台積電今(9/16)日將除息，然而大摩示警晶片前景不如想像，台積電能否順利填息備受注目；蘋果新機將上市，此次很佛心，新iPhon加量不加價，果迷有福了，也因將迎來換機潮，法人按讚4檔蘋概股。以下為今日財經懶人包：

▲大摩示警晶片前景 台積電今日秒填息受考驗

權王台積電今(9/16)日除息2.75元，昨日為除息前最後一個交易日，然而受到外資示警晶片恐有砍單問題，昨日因而湧現棄息賣壓，終場小跌0.98％，故台積電今日能否順利填息備受注目。

台積電過去8次季配息平均花5.63天達成填息，其中共有4次在當日就完成填息，另外有三次超過10日，但最長紀錄也在15日達成填息目標，最近一次更是創下當日完全填息的壯舉，今日能否再度上演秒填息大秀，市場引頸期盼。

不過，摩根士丹利最新報告示警，半導體需求恐被高估，晶片荒可能提前結束，也因此，台積電、力積電等半導體廠商最快第四季將面臨客戶砍單的窘境，這也是昨日市場參與除息觀望氣氛濃厚的原因。不過資深分析師連乾文認為，台積電填息速度取決於大盤好壞，中秋與美國聯準會利率決策會議前夕，量能低迷不利填息，但統計過去15年中秋節過後，大盤5日內上漲機率高達八成以上，填息行情還是相對樂觀。

▲蘋果新機加量不加價 法人按讚4檔蘋概股

新iPhone不僅沒漲價，更加量不加價。原先市場預期，在各種成本都高升下，i13系列恐將成為史上最貴機種，但蘋果在本周新品發布會中宣布，高階的Pro系列價格與去年完全相同，甚至針對入門的mini與i13推出加量不加價，容量倍增至128GB起跳，但售價與前一代相同，都是699美元起跳。

實際上i13系列只是上一代的小改款，不至於引起蘋果漲價，但今年以來半導體零組件與部分被動元件缺料、漲價狀況輪番上陣，大陸工資又創新高、運費節節高升，台積電也宣布調漲代工價格，才會讓部分市場人士預期i13系列恐怕創下史上最高價。

此外，隨著蘋果改版，將迎來換機潮，可望帶動蘋概股表現，其中新一代Apple Watch及iPad系列將充電孔全面更換為USB Type-C介面，充電效率更加迅速，也讓周邊零配件市場將迎來新一波Type-C商機。法人看好，偉詮電、鈺創及創惟等Type-C供應鏈將有機會在下半年開始迎來這波訂單需求，推動營運一路暢旺到2022年。

▲全球IC設計十強 台灣兩家上榜

研調機構集邦科技(TrendForce)最新統計，由於半導體產能仍處於供不應求狀態，進一步推升晶片價格上漲，帶動2021年第二季全球前十大IC設計業者營收達298億美元、年增60.8％，營收王仍舊由高通(Qualcomm)拿下。其中，聯發科、聯詠第二季營收年成長幅度皆超過95％，營收規模分別位居全球第四及第六名。

聯發科延續第一季的成長氣勢，扮演營收主力的行動產品線，年成長率達到143％，其他產品部門營收的年成長也繳出二位數的亮眼成績，使第二季營收年成長98.8％至44.9億美元。

聯詠則受惠於系統單晶片(SoC)與面板驅動IC表現出色，並與台積電、聯電、世界先進等各大晶圓代工廠保持密切的合作關係，使產能供給相對其他對手順暢，使第二季營收站上12.19億美元、年成長96％，全球排名第六。

▲大航商黃金周停航 一艙更是難求！

市場傳出，2M聯盟馬士基、地中海航運通知貨代業者大陸黃金周停航計畫，主要考量颱風等因素，將取消原定第39周(9月最後一周）、第40周(10月第一周)亞歐線四個航次，預估因此減少該航線約7萬TEU運力，起運港包括上海、寧波等大陸重要港口，讓想趕在黃金周出貨的企業更是一艙難求！

正值大陸水運局、美國聯邦海事委員會、歐盟歐委會競爭總署等，緊盯高運價之際，據了解，許多航商運價雖然都已凍漲，但仍會視船隻大小、訂艙時間與狀況，微調買艙價，讓價高者得艙位，支撐運價維持高檔，目前歐洲線已達天花板價。

貨代業者指出，今年疫情、颱風干擾供應鏈，累積的訂單運不完，許多企業都想搶在黃金周前裝船出貨，目前許多船公司艙位滿艙都已訂到10月底。然而，業界對全球兩大航商馬士基、MSC傳出將在黃金周停航計畫，且時間比以往提早到9月最後一周感到意外，將迫使缺船缺艙情形雪上加霜，隨著供應鏈惡化加劇，加價費、買艙費看漲。

▲拜登傳邀習近平喝咖啡 卻碰壁？

中國國家主席習近平和美國總統拜登時隔7個月後，9月10日終於再次通話，然而，外媒引述消息人士指出，拜登在上周通話中，邀請習近平進行實體會面，但習近平以先改善中美關係為由加以拒絕。儘管拜登親自出面滅火否認，但仍引發各界廣泛關注。

英國金融時報引述消息人士透露，拜登上周在電話中提議以面對面形式舉行「習拜會」的可能性，但遭到習近平婉拒。消息指出，中國要求美方不應採取如此強硬的語氣，並暗示需優先改善兩國關係的基調和氛圍。不過，此消息，隨後遭到拜登出面否認，表示報導並不屬實。

但路透引述消息人士證實，習近平拒絕拜登實體會面的消息屬實，拜登雖然將面對面的「習拜會」視為與習近平後續接觸的可能性之一，但美方並未預計會立即得到中國的具體回應。另有美國官員透露，習近平婉拒實體會面的部份原因是考量到疫情風險。

(時報資訊)