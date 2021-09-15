八月以來台股表現震盪，一度出現史上最長的九連跌，不過這對於定期定額相對有利，許多投資人逢低進場撿便宜，兩大國民ETF 0050、0056規模分別月增97.6億新台幣、75.2億新台幣，定期定額交易戶數也各月增逾3,000戶，續為最受定期定額投資人青睞的ETF，更勝熱門存股標的台積電、兆豐金等。

元大投信台股原型ETF管理資產規模（含連結基金）今年以來至八月底規模成長近千億，突破3,000億元，市占率達到7成，穩居國人台股ETF存股首選。

元大投信台股研究團隊表示，在資產管理業者長期推廣下，投資人普遍了解定期定額致勝關鍵在於把握相對低檔不停扣，持續增持部位，以今年5月與8月的市場狀況觀察，台股基金投資人的確不畏波動加碼扣款，今年以來超過千億資金湧入元大投信台股主被動標的，逢低布局力道強勁，整體定期定額扣款人數直逼50萬人，主要來自元大龍頭基金27.5萬人、0050 ETF11.1萬人和0056 ETF9.3萬人。

台股相對於全球股市，產業競爭力極強，同時股息發放金額一年比一年高，優質企業願意將營運成果分享給股東，營運成長又帶動填息正循環，非常適合作為定期定額投資市場，除了國民ETF 0050和0056外，訴求ESG題材的元大臺灣ESG永續ETF和融合高股息與低波動的元大高息低波ETF，定期定額兩年報酬率均超過三成，也是台股投資人定期定額不錯選項。

(時報資訊)