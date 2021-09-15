日本前防衛大臣石破茂15日正式宣布不參選自民黨總裁，導致河野太郎、岸田文雄、高市早苗三雄鼎立的局面浮現。
石破茂在記者會上表示，決定放棄參選，是為回應外界希望自民黨改革的聲音，為了不分散改革力量，決定團結一致，全力支持行政改革擔當大臣河野太郎出線。
自民黨總裁選舉本月29日舉行，此役將決定日本下任首相人選。河野太郎與石破茂在近日多項民調中，民調一直領先其他對手。石破茂退選後，有助於進一步拉大河野領先態勢，可能毋須舉行第二輪投票。
目前河野太郎的民調領先競爭對手前外相岸田文雄與前總務大臣高市早苗。而河野與石破的支持者總和超過50％。日本自民黨總裁選舉將在17日公告，29日投票。
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