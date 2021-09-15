台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦指出，台灣企業過去20年多靠「轉進」求活，台灣產業態樣沒有太大變化，因為中國大陸提供了代工生產，讓企業繼續賺錢20年，歷經中美貿易紛爭、新冠疫情帶來的不確定未來，「未來要靠本錢創生！」

黃日燦指出，台灣產業面對脫胎換骨的賽局，企業的心態/生態要加以調整，應該掌握三個「新」：新產業常態，新策略思維，新營運模式，建議企業及早培育團隊人才，歷經新冠疫情，全球經營模式正在改變，「跨國在地經營」將會發生在台灣企業不熟悉的地方，不再會是華人區，「跨國在地經營，將是台灣產業脫胎換骨成敗的關鍵！」

台灣上市櫃公司協會15日晚間舉辦第三屆第二次會員大會暨東方領袖講座，邀請前眾達法律事務所主持律師、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦主講「台灣產業脫胎換骨的賽局」。此次活動在疫情期間於飯店實體舉辦，經特別設計分流為兩區。

陽明海運董事長鄭貞茂也發言，建議企業要注意成本項目之一，會是疫情過後的新常態，那就是運費成本絕對不會降下來，因此要找一個交通方便的地方進行生產。他也表示，海運業的整併是當急之務，但整合非常困難，此次黃大律師的演講中提及，「誰說一定要併比你差的？」，也帶給他激勵落實任務。

黃日燦表示，台灣企業面對三大新挑戰：一、中國大陸的紅色供應鏈崛起，應思考台灣的供應鏈會不會被取而代之，「如果我們轉變的早，就是刺激，如果不是，就是致命傷」；二、美中兩強對抗爭霸，兩大之間難為小，業者的眼光要拉高一點；三、新冠疫情癱瘓全球，全球供應鏈斷裂，從來沒想過的事現在發生了，破壞了生活的常態，倒底我們能不能適應，是很大的挑戰。

他建議，台灣企業需要習慣的新常態，不確定的未來，如同烏雲罩頂，業者看不起的部份，不代表沒有搞頭，像佳世達一年丟5億元在投資，如今投資的價值已超過佳世達本身，要開拓新出路腦力激盪，放遠眼光，學習看後天；跨大腳步，嘗試投新創；開闊胸襟，熟悉打群架。

(時報資訊)

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