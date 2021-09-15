歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天在年度政策報告中指出，全球接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的步調必須加速，並對歐盟成員國疫苗施打速度的差異表示擔憂。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在法國史特拉斯堡（Strasbourg）對歐洲議會議員進行上任以來第二次國情咨文報告。歐盟這2年來面臨疫情、經濟急劇下滑和英國脫歐等挑戰，對集團的韌性帶來考驗。

范德賴恩在報告中宣布，歐盟將於明年年中前捐贈新一批2億劑疫苗，同時，她也擔憂歐盟成員國之間疫苗接種速度的差異。

她表示，「讓我們確保它不會變成未接種疫苗者的疫情大流行」，並指明年歐盟又將面臨試驗。

截至8月底，歐盟27個成員國中70%的成年人已完整接種COVID-19疫苗，但這數據卻隱藏了成員國之間的落差。

范德賴恩說，歐盟當中19個成員國的經濟將能於今年恢復疫情前水準，其他國家則在明年跟進。

在歐盟提出2050年前達成氣候中和，以及經濟數位轉型等宏大構想下，范德賴恩也將應對氣候變遷列為最重要的議程。

此外，歐盟未能在外交事務中堅定自身的影響力，批評者指范德賴恩未能兌現擴大執委會在「地緣政治」影響力的承諾。

(時報資訊)