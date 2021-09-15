熟悉內情的人士透露，由於印度境內多數成年人已接種至少1劑COVID-19疫苗，加上疫苗供應量激增，印度正考慮迅速恢復疫苗出口，而且主要是針對非洲國家。

路透社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）下週出訪華盛頓前，這位人士釋出印度打算恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗出口的消息。美國、印度、日本與澳洲4國領袖24日將在華府舉行「四方安全對話」（Quad）峰會，預料會中將討論疫苗等問題。

這位不具名消息人士說：「（疫苗）出口的決定已成定局，印度希望藉由疫苗與印度的抗疫模式幫助非洲。」

世界衛生組織（WHO）則說，世衛持續與印度官員磋商，希望恢復對於COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的供應。

印度自上月以來疫苗接種進展迅速，特別因全球最大疫苗製造商、印度血清研究所（Serum Institute of India）的AZ疫苗產量4月來已提高一倍多，生產規模增至每月1億5000萬劑。

印度政府的消息來源6月間曾告訴路透社，美國的經驗顯示，大多數的民眾接種疫苗後，疫苗接種將會趨緩，如此可望給予印度輸出過剩產量的契機。

「非洲聯盟」（African Union）指控疫苗製造商剝奪他們公平採購疫苗的機會，並呼籲疫苗製造國取消出口限制，特別是印度。

全球已注射57億劑的疫苗中，非洲僅占2%。

(時報資訊)

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