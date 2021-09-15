創立18年的中科園區，疫情期間逆勢締造亮眼成績，今年上半年營業額達4,827.92億元，年成長11.48％。中科管理局長許茂新表示，看好半導體、光電、精密機械等產業下半年持續成長的動能，可望推升中科2021年營業額續創新高，中科今年將力拚邁向「兆元」園區！

中科2020年營業額9,360億元、創下歷史新高；2021年營業額目標從原本設定的9,600億元調高到9,954億元，甚至有機會挑戰「兆元」產業園區！

由於竹科首度衝破兆元園區共花了24年，中科今年18歲「轉大人」、力拚兆元園區，可望成為全台第二座營業額衝破兆元的科學園區。

中科園區截至2021年前八月止，已引進229家國內外高科技廠商，計畫投資額逾2.28兆元，總就業人口數達到51,339人。

中科在疫情下逆勢締造亮眼成績，2021年上半年營業額達4,827.92億元，年成長11.48％。許茂新分析，主要是半導體產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長6.35％；光電產業在連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及面板漲價等因素帶動下，營業額大幅成長35.48％。

展望下半年，許茂新表示，隨著各國逐步放寬防疫封鎖措施，終端需求持續回溫，全球景氣穩定成長，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求持續擴展，晶圓代工等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，半導體、光電、精密機械等產業出口成長，可望持續推升中科今年營業額續創歷史新高！

值得一提的是，受惠全球經濟回溫，新興科技應用商機續熱，雖仍處於疫情之下，惟受惠於企業與家庭朝向數位化發展，帶動高效能運算等應用晶片需求及消費性電子產品銷售，活絡園區產業鏈出口，挹注中科今年前八月進出口貿易總額達到5,094.77億元，年增17.87％；其中，出口額3870.57億元，年增10.24％、進口額1,224.2億元，年增50.91％，前八月進出口貿易順超達2,646億元。

（中科管理局長許茂新對中科今年力拚「兆元」園區有信心！圖／曾麗芳）

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