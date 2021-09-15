英國政府14日宣布將為50歲以上民眾施打新冠肺炎疫苗加強劑，避免秋冬季疫情暴發，再讓英國進入封城黑暗期。

鑑於秋冬季將至，英國政府14日宣布多項防疫計畫，其中包括為12至15歲健康的兒童施打一劑疫苗，防止學生因病缺課。

依據英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）建議，英國政府下周起將為50歲以上所有民眾、醫護人員、醫療院所志工、有健康狀況，以及與免疫系統低下患者同住的民眾施打第三劑疫苗。

接種第二劑疫苗後六個月，便可注射加強劑。英國約有3,000萬人符合施打加強劑資格，注射第三劑的目的是延長疫苗的保護力。

英國首相強生（Boris Johnson）表示：「英國擁有歐洲最自由的社會與最開放的經濟體，才能促成這次的疫苗接種計畫，這也是英國堅守防疫策略的原因。」

根據JCVI表示，輝瑞（Pfizer）疫苗是加強的首選，半劑莫德納（Moderna）疫苗是替代選項，兩家公司生產的mRNA疫苗作為加強劑更有效。至於無法施打mRNA疫苗的民眾，加強劑可注射阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗。

英國在進入2021年後加速疫苗接種，成功壓低住院與死亡人數，雖然英國每日新增確診案例仍超過3萬人，但政府並不打算重啟嚴格的防疫措施。

英國政府指出，英國16歲以上民眾已有81％完成兩劑疫苗注射。根據英國統計局數據顯示，2021年上半年英國有51,281人因新冠肺炎病毒喪生，其中僅有640人接種兩劑疫苗。

不過強生強調，倘若住院壓力加重，政府已準備好在接下來幾周重新祭出防疫限制。英國目前因為新冠病毒住院的患者人數約在8,500人，遠遠低於2021年初爆發第二波疫情時的將近4萬人。

(時報資訊)