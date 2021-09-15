臺灣、立陶宛關係升溫，首發食品洽談會15日登場，由外交部主辦、外貿協會執行「立陶宛線上採購洽談會」，貿協董事長黃志芳指出，此次邀來全聯、家樂福及Okmart超商等台灣大型通路商參與採購商機可期，未來更會搭建雷射科技、金控與創投等洽談會，創造雙贏。

黃志芳表示，此為貿協首度為立陶宛舉辦採購洽談會，第一場主要以農特產、精緻巧克力為主，攜手立陶宛食品局LitFOOD及立陶宛企業局率領24家立國食品業者媒合超過55場次洽談，有望帶動立陶宛商品進口台灣食品數量與業績，預期商機可達1792萬美元。

黃志芳指出，立陶宛進口台灣商品多數為農產品與巧克力等達2000萬美元，而台灣出口到立陶宛出口金額達7500萬美元，他說，立陶宛是有情有義的國家，除了台灣熟悉的巧克力與食品，它的雷射科技、新創等軟體相當先進，接下來十月台灣國發會將率經貿訪問團，貿協也會派人隨行做市場調查，以做為未來企業搶攻立陶宛商機參考。

黃志芳表示，除食品業外，在全球供應鏈重組的浪潮之下，台灣擁有電動車、資通訊等優勢產業能量的兩國將成為更緊密的合作夥伴，貿協未來將針對立陶宛辦理系列經貿活動，包含市場說明會、於食品展設立專區等，相信臺立雙方的交流能更升溫熱絡。經濟部長王美花則說，立陶宛等國家今年相繼捐贈臺灣疫苗，展現國際民主伙伴團結及友好情誼，進一步強化臺灣與中東歐國家連結。經濟部將加強推動兩國雷射產業、金融科技業等產業的合作。

（貿協董事長黃志芳在線上採購洽談前先導覽相關商品，立陶宛小酒吧特別到現場介紹立陶宛傳統美食。圖／貿協提供）

(時報資訊)