堅持不賣失能扶助險。南山人壽資深副總陳維新15日表示，長照險是依巴氏量表或需要長照狀態給付，失扶險則是用偏傷害險的失能等級表給付，若被險人因疾病需要長照時，可能會有扞格，所以南山人壽不推出失扶險。

陳維新表示，南山人壽連續七年長照險市占率第一名，自許要成為長照市場領導品牌，只賣依真正定義的「長照險」保單，不賣類長照，依壽險公會統計，今年上半年壽險長照險新契約保費12.4億元，南山人壽就有6.3億元，市占率逾50％，新契約件數約4.56萬件，南山亦占47％，長照險有效契約件數近84萬張，南山占35％。

為證明長照險能真正發揮長照功能，陳維新表示，南山人壽累積長照保戶數約28萬人，光是2019年到2021年6月，共有2,200件理賠案，合計理賠金額3.5億元，不少是年輕保戶因意外或疾病需要長照，且最長理賠是從2014年理賠至今，還在給付長照保險金。

依據工研院調查，35~54歲受訪者願意每月花6,152元準備長照，但南山以其承保案例發現，實際上保戶平均投保保費每月僅3千元；反而是55歲以上 受訪者願意付6,970元，實際保費7,700元，最接近；而問卷顯示長照平均每月要花費3~3.5萬元，但長照實際保障平均僅2.3萬元，即還有很大的落差。

陳維新建議，若是年輕族群預算不高，可先從一年期長照險著手，預算增加再加買終身險，若沒有子女就買長照險自益型，但目前賣最好的還是保本型長照險，即用不到，還可以資產傳承給下一代。

南山人壽強調自家有七張長照保單，有身故保本、自益型、定期險等，未來網頁上亦會有長照專區「樂齡好靠山」，提供相關長照資訊，及結合長照相關廠商，從預防到居家照護等，讓保戶在有需求時不會慌。

（南山人壽堅持不賣類長照險。圖／本報資料照片）

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