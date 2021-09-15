左楠市議員參選人黃偵琳表示，今天陪同立委劉世芳立委參加高雄市政府都市發展局的「中油高煉廠 無汙染區55公頃土地 啟動都市計畫說明會」，兩人共同提出將爭取後勁國小、油廠國小成為雙語小學的想法，希望台積電進駐後該區的教育提供將能更完善，同時帶動人才引進。（柯宗緯翻攝） 「護國神山」台積電效益發威？台積電及高市府尚未證實將進駐中油高雄煉油廠舊址，但高市地政局15日舉辦第3季土地標售，釋出20標、24筆土地，最終18標土地順利脫標，市庫總進帳約21億元，再現搶標熱潮。房仲業者分析，台積電話題帶旺楠梓房市，整體價量可觀，建商也紛紛卡位。

地政局本年度第3季土地標售，共釋出20標24筆土地，總底價約15億元，吸引96封標單競標，但因標售現場臨時宣布第3標因故暫停標售，扣除該標號的一封投標後，實際共為95封標單，這番盛況創下縣市合併以來歷史新高標封數。

最受矚目的為，楠梓區援中段一小段296、297地號，839坪商3土地，吸引14位投資人競標，最終由華雄建設以負責人劉文城名義，大手筆加價2.7億，以每坪單價64.2萬，總價5.3億拿下，溢價率破百，高達104.5％，成為本季最高總價與溢價雙冠王。

另外，傳出台積電鎖定中油高煉廠舊址，初步興建2座12吋晶圓廠，第一期月產能4萬片的7奈米及6奈米晶圓廠，預計於2024年完工、2025年後進入量產。而土汙整治期程是關鍵，中油強調，對於加速在2023年完成整治，樂觀其成。

同樣位在中油高煉廠的原行政區55公頃無汙染土地，近日則啟動都市計畫變更程序。高市都發局15日指出，中油提報內政部同意，預計投入近60億元，2025年起完成綠能所、材料國際學院及材料研發中心等投資項目，強化材料自主研發，培育產業所需人才，預估帶動地方1.6萬就業人數，轉型為產官學研發專區。

台灣房屋趨勢中心經理陳定中分析，受台積電擬設廠高雄議題發酵，投資人跟著聞「積」起舞，在利多當道下，包括楠梓地區周邊的土地，都再度漲聲響起，部分地主暫時有封盤惜售現象，投資人唯恐一地難求，因此把握這次標售機會，積極追價搶地卡位。

對此，左楠市議員參選人黃偵琳表示，今天陪同立委劉世芳立委參加高雄市政府都市發展局的「中油高煉廠 無汙染區55公頃土地 啟動都市計畫說明會」，兩人共同提出將爭取後勁國小、油廠國小成為雙語小學的想法，希望台積電進駐後該區的教育提供將能更完善，同時帶動人才引進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意