日前傳出國防部將編列2000億元飛彈研製量產特別預算，國防部雖不願證實，據悉，國防部已經將「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案送進行政院審議，預計明日行政院會通過，草案明定，特別預算上限為2400億元，用於採購飛彈系統、防空系統與高效能艦艇，以提升國防戰力。

因應中共解放軍近年軍事擾台動作不斷，我國防預算連年增加，根據國防部提出的明年度預算，國防經費達3726億元，較今年增加108億元，創下歷年來最高的國防預算。

國防部基於近年美國對台軍售既多、金額又大，已排擠國軍研製飛彈及武器的預算，決定編列特別預算支應，據悉，該筆特別預算逾2000億，主要是支應中科院研製量產的各型飛彈，包括雄二E型，反制飛彈，以及各型防空與制海飛彈。

行政院官員表示，國防部已將飛彈量產的特別條例草案提報行政院審議，草案名稱為「海空戰力提升計畫採購特別條例」，預計明日院會討論後通過，送交立法院審議。

據悉，「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案明定，該特別預算總上限為2400億元，相關軍事採購案將自條例公布日施行，至施行期限至2026年12月31日為止，民進黨立法院黨團目標本會期三讀通過特別條例與特別預算。

(時報資訊)