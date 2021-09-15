中央銀行公布8月銀行人民幣存款餘額減少至人民幣2,378.37億元（以下單位均是人民幣），創9個月新低，月減41.68億元或1.72％，包括外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）餘額雙雙下滑，且減少幅度相對較大。

央行官員表示，8月DBU存款餘額包括個人戶及法人戶都減少，並且以法人戶減少為主，且定存減少較活存來得多。其中法人戶減少，主要是將存款轉出，投資收益相對較高的債票券。個人戶減少則是將人民幣轉換為其他外幣，尋求海外更好的投資標的，維持上半年來的減少趨勢。

8月OBU存款減少30.11億元或9.15％至298.86億元，為十個月新低水準，也是去年11月以來首次低於300億元。央行官員指出，主要是電子業的存款轉換為其他外幣，並且匯出資金。

個人戶存款增減指標的人民幣優存利率部份，最新的9月16日銀行專案優惠存款，1個月、3個月、6個月、9個月及1年期優存利率，各為3.05％、2.00％、2.35％、1.8％及2.40％，吸引力還是偏低。

8月人民幣匯款1,594.03億元，月減達344.02億元或17.75％。央行官員說明，DBU匯款1,105.86億元，月減148.41億元或11.83％，OBU匯款488.17億元，月減更達195.61億元或28.61％，主要是因為三角貿易貨款匯出入減少所致。台灣人民款存款餘額目前在主要離岸人民幣市場仍位居第二位，僅次於香港至7月底的8,208億元，高於新加坡（季公布）至6月底的1,610億元，及南韓至7月底的95億元。

(時報資訊)