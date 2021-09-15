蘋果秋季新品發布會剛落幕，iPhone13、iPad、iPad Mini與Apple Watch7四大主力商品如期發表，而最重要的新品莫過於iPhone13，然而，筆者對於iPhone13的內容，感到失望再失望，真的可以說是了無新意的新機。

去年iPhone12的發布會因疫情延期到11月，當時市場很多人都看壞iPhone12的銷售狀況，認為新冠疫情的爆發拖累經濟復甦和消費力道，但是只有筆者獨排眾議，在筆者個人10萬粉絲的社群說iPhone12會賣得非常好。

理由很簡單，因為去年全球的人都被關在家中，不能出國旅遊、不能出門購物，買蘋果手機上網動動手指即可，當時筆者大膽推論，將迎來報復性消費潮，一切不證自明，iPhone12賣的超乎預期的好，跌破其他市場專家的眼鏡。

而今年如期發表的iPhone13，市場認為由於景氣慢慢復甦上來，會賣得很好，不過，筆者認為今年反而會賣得很差。

第一，眾果粉期待的屏下指紋辨識沒登場，雖然新機價格變化不大，但是相機、晶片、續航力的升級，已經不能滿足果粉對於新功能的期待性，若不是重度使用手機的專家，很難體驗到新機的優化差別。

第二，若要說這次最「有感」的不同，就屬新顏色，包含天峰藍色、粉紅色、與星光色，但是顏色在手機保護殼套普及之下，顏色也不是主要換機的原因，稱不上非常有感的不同。

所以，筆者認為iPhone13的銷量會比預期差，疫情報復性消費與5G網路升級的換機潮，都已經多數貢獻在去年iPhone12的銷量，iPhone13相對乏善可陳之下，激不起廣大的換機需求。

所以回到台股上，筆者認為這也是蘋概股走勢溫吞，甚至是往下修正的主因，否則通常蘋概股都要動起來，就像去年底的最大蘋概股台積電，股價一路往上衝新高，但是今天台積電出現棄息賣壓，可見激情已不再，蘋果的利多貢獻相當有限。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(時報資訊)

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