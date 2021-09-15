貨櫃短缺有解，航運危機仍未解，《金融時報》報導，受需求的推動，大陸貨櫃製造商正拚命趕工，以提升貨櫃產量，緩解現下的供需瓶頸，然而如今貨櫃量與日俱增，但有業者警告，雖然貨櫃產量更甚以往，但混亂的物流系統持續惡化，因此即便貨櫃量充足，航運供應危機仍將持續。

全球最大的貨櫃製造商中集集團（CIMC）、東方國際、新華昌等公司為了滿足海運的貨櫃需求，讓員工加班趕工，以提升產量；根據英國海運諮詢機構Drewry資料顯示，這3大集團佔全球貨櫃產量約80%，今年出口量預計將達到520萬個20呎櫃，較去年激增三分之二的產量，創下歷史最大量。

然而，儘管貨櫃產量大幅提升，但需求也同步上揚。全球最大貨櫃租賃公司Triton International執行長Brian Sondey表示，工廠的運作還是很艱苦，現在最大的問題是，物流運輸系統無法將貨櫃及時流通，而不是貨櫃的數量。

Drewr分析師John Fossey表示，全球上流通的貨櫃量已經足夠負荷現在的貿易量能，貨櫃產能從來沒在1年內，產出超過500萬個貨櫃，但比起供應問題，如今的瓶頸更像是物流運輸系統的問題。

全球第五大航商赫伯羅特（Hapag-Lloyd）預估，如今貨櫃量比航運危機前激增約20%；為赫伯羅特管理貨櫃船隊的Niklas Ohling表示，雖然供應有明顯上升，但沒有感受到航運的運送速度有提升。

(時報資訊)